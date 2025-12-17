🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Pour le 32e de finale de Coupe de France face aux Sables Vendée dimanche, l’entraîneur du Stade Rennais, Habib Beye, a prévu de laisser Brice Samba sur le banc et de donner sa chance à Mathys Silistrie.

Le Stade Rennais n’alignera pas son onze type, dimanche, pour le dernier match de l’année. Parce qu’il y a des blessés (Frankowski), des joueurs ayant besoin de repos (Jacquet) et d’autres qui sont partis à la Coupe d’Afrique des Nations (Nagida, Ait Boudlal, Fofana). Et enfin parce qu’Habib Beye a décidé de donner leur chance à certains jeunes habitués du banc. Il faut dire que l’adversaire (Sables Vendée), qui évolue en National 3, et le fait d’évoluer au Roazhon Park sont de nature à donner confiance aux Rouge et Noir.

Sillistrie première dans les buts

Selon Ouest-France, la principale surprise du onze qu’alignera Beye dimanche concernera le poste de gardien de but. Ce n’est pas Brice Samba, indéboulonnable titulaire qui sera présent, mais Mathys Silistrie. Portier de 20 ans, formé au SRFC, il a été promu doublure de Samba cet été, après avoir signé un premier contrat professionnel. Il a suivi toutes les rencontres de Ligue 1 depuis le banc et Beye l’estime prêt pour une première rencontre chez les professionnels.

Ouest-France précise qu’en dehors de Sillistrie et des absents cités précédemment, Habib Beye devrait aligner le meilleur onze possible. Car il a fait de la Coupe de France l’un des objectifs de la saison.