À LA UNE DU 19 DéC 2025
[12:46]ASSE : Horneland annonce un coup dur avec Nice et parle de N’Guessan
[12:30]FC Nantes : Kantari annonce 3 forfaits, 1 retour et une volonté forte pour la Coupe de France
[12:15]PSG : Chevalier vexé par un membre du staff de Luis Enrique ?
[11:57]ASSE Mercato : 4 grands d’Europe et le PSG en plus de Chelsea sur N’Guessan ?
[11:40]Revue de presse : Meunier voit le LOSC champion devant le RC Lens, le PSG et l’OM
[11:16]OM, ASSE, Stade Rennais Mercato : la cote d’Abdelli (SCO) va exploser !
[10:46]FC Barcelone : « mensonges », « infâme »… Laporta détruit le Real Madrid
[10:28]RC Lens : le groupe pour la Coupe de France avec 2 grosses absences
[10:20]Real Madrid : Vinicius impliqué dans une nouvelle polémique, Mbappé épargné
[09:59]FC Nantes Mercato : coup dur pour Lafont en Grèce ?
FC Nantes : Kantari annonce 3 forfaits, 1 retour et une volonté forte pour la Coupe de France

Par Raphaël Nouet - 19 Déc 2025, 12:30
Ahmed Kantari lors de sa première sur le banc du FC Nantes, à Angers (1-4).
Dimanche, le FC Nantes affrontera Concarneau en Coupe de France. Son entraîneur, Ahmed Kantari, était présent en conférence de presse ce vendredi.

Une semaine pile après une première ratée sur le banc du FC Nantes (1-4 à Angers), Ahmed Kantari était présent devant les médias. L’entraîneur des Canaris, qui a succédé à Luis Castro, a fait le point sur son effectif, à l’avant-veille du 32e de finale de Coupe de France sur la pelouse de Concarneau (National) : « On a toujours Herba Guirassy et Louis Leroux en convalescence. Yassine Benhattab est malade », a-t-il déclaré. Francis Coquelin, également présent lors de cette conférence, va en revanche faire son retour. Une bonne nouvelle pour un secteur de jeu (le milieu de terrain) souvent déficient cette saison chez les Canaris.

« Je vais à Concarneau avec ma meilleure équipe pour pouvoir passer »

Kantari a également été interrogé sur la façon dont il va redonner confiance à une équipe forcément marquée par ses mauvais résultats depuis le début de la saison. Une mission ardue car beaucoup de joueurs sont jeunes et forcément plus sensibles aux critiques venues des supporters ou des médias : « Pour redonner confiance aux joueurs, il faut les remettre dans l’engagement. Il faut qu’ils s’engagent, qu’ils percutent. Un match de Coupe, l’engagement est total. Je vais à Concarneau avec ma meilleure équipe pour pouvoir passer ».

Francis Coquelin, lui, invite tout le monde au FC Nantes à se projeter sur la suite, pas à se retourner sur la passé : « J’ai envie de penser à la deuxième partie de saison et montrer ce que je peux apporter. J’ai demandé au club si je pouvais aller travailler dans d’autres structures, ce qu’il a accepté. On va basculer avec le nouveau coach, qui va amener aussi autre chose, une autre énergie. Retrouver des valeurs de compétitivité, d’agressivité. Même si le match d’Angers a montré qu’il y avait pas mal de travail »

