Stade Rennais Mercato : un cador anglais frappe à la porte pour un joyau, Habib Beye la referme aussitôt !

Par Laurent Hess - 19 Déc 2025, 22:30
Le Mercato s’agite déjà au Stade Rennais, où Jérémy Jacquet attise les convoitises…

Il y a deux semaines, après la déroute au Parc des Princes (0-5), Habib Beye a été interrogé sur le mercato du Stade Rennais. L’entraîneur avait répondu être très satisfait de son effectif et ne rien demander à ses dirigeants. En revanche, il avait ouvert grand la porte aux mécontents, ce qu’il comprenait parfaitement. On pensait alors très fort à Seko Fofana et Ludovic Blas, devenus remplaçants depuis que le technicien a fait des choix forts dans son onze de départ pour inverser la tendance au niveau des résultats. Mais, selon L’Equipe, on se trompait ! « Le mercato pourrait être notamment un sujet pour Blas, sous contrat jusqu’en 2027, mais ni lui, ni Fofana, ni Rouault, ni Seidu, ni Merlin n’a exprimé jusque-là un désir de changer d’air et ils devraient rester rennais ».

Chelsea recalé pour Jacquet

Selon Le Parisien le Stade Rennais pourrait être attaqué sur Jérémy Jacquet qui attise les convoitises avec en tête de liste Chelsea, 4e de Premier League, « qui a mobilisé plusieurs fois ses recruteurs pour venir le voir, et dont l’intérêt ne se résume pas à un simple coup de téléphone ». Les dirigeants du SRFC sont au courant de l’intérêt des Blues pour l’international Espoirs (5 sélections), sous contrat jusqu’en 2029, et devenu incontournable dans la défense d’Habib Beye. L’entraîneur breton a fait savoir qu’il était hors de question de perdre Jacquet, et ses dirigeants partageraient cette volonté. « Les hautes sphères du club font passer le message que les meilleurs jeunes resteront pour aider l’équipe à accrocher les places européennes. L’été prochain, c’est une autre histoire… »

