FC Nantes : Kantari tient une nouvelle recrue surprise, il connaît déjà la maison !

Par Laurent Hess - 20 Déc 2025, 10:30
Ahmed Kantari va pouvoir compter en Coupe de France sur le retour de Francis Coquelin. Une vraie recrue pour le FCN vu son temps de jeu depuis le début de la saison…

Dans un entretien à Ouest-France, ce samedi, avant le match de Coupe de France contre Concarneau, Francis Coquelin donne de ses nouvelles. Blessé depuis l’automne, le milieu de terrain s’apprête à reprendre du service au FC Nantes. « C’était une blessure au niveau des ischio-jambiers que j’ai traînée pendant pas mal de temps. Cela n’a pas été simple. Là, on est dans une bonne phase, il y a un bon dosage. On discute beaucoup avec toutes les parties, que ce soit avec le coach, avec le staff médical. Il y a des sensations qui sont bonnes. Je monte en gamme. Les efforts sont de plus en plus intenses aux entraînements. Je me sens bien pour pouvoir participer au match. Après, vous dire que je suis à 100 % non… Quelqu’un qui n’a pas joué depuis trois mois, il n’est pas à 100 %. »

Coquelin demande du temps, pour lui et pour Kantari

Coquelin l’avoue : il n’a pas bien vécu cette période loin des terrains… « C’était une période très compliquée. Quand tu vois ton équipe qui ne gagne pas, qui est en souffrance, c’est compliqué. Après, il faut voir le positif. Il y a une deuxième partie de saison qui va venir. Il y a eu un changement de coach. On est très contents de l’accueillir. Il y a eu un coach avant aussi qui a beaucoup travaillé. Ça n’a pas marché, mais il faut aussi saluer son travail. Je pense que chaque joueur doit aussi balayer devant sa porte. On doit tous se regarder dans le miroir, faire son introspection et se demander : est-ce que j’ai fait le maximum au quotidien pour que le club s’en sorte ? » Coquelin a même failli prendre une décision radicale… « Arrêter, je vais être honnête avec vous, ça m’a traversé l’esprit. Après, j’ai beaucoup discuté avec mes proches, avec mon entourage, avec les gens du club. J’ai envie de décider quand je termine ma carrière. Et c’est vrai que je n’avais pas envie de finir là-dessus. Vu le nombre de matchs que j’ai joués sur la première partie de saison, on peut me considérer comme une recrue, on peut dire ça. Je ne vais pas révolutionner l’équipe mais je pense que je suis un joueur qui peut apporter au groupe et à l’équipe. Que ce soit quand je suis sur le terrain ou en dehors. »

Et à l’ancien Gunner de faire passer un message pour Ahmed Kantari, son nouveau coach au FC Nantes… « Je pense que dans les entraînements cette semaine, on a vu qu’il voulait apporter beaucoup d’agressivité. Il faudra aussi lui laisser du temps, même si on n’en a pas beaucoup. Il y aura un mercato qui va arriver. Il ne faudra pas s’appuyer que sur les recrues. Je ne pense pas que les dirigeants vont ramener 25 joueurs au mercato. S’il y en a 3, 4, je pense que ce sera déjà bien. Il y a déjà un groupe qui est là. Comme j’ai dit, il faudra que chacun aussi se regarde dans le miroir et élève son niveau pour qu’on puisse avoir de la performance sur cette deuxième partie de saison. »

