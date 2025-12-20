À LA UNE DU 20 DéC 2025
PSG : Hakimi dévoile la date de son grand retour !

Par Laurent Hess - 20 Déc 2025, 12:30
Victime d’une grosse entorse de la cheville gauche le 4 novembre, le latéral du PSG Achraf Hakimi s’est lancé dans une course contre la montre pour disputer la Coupe d’Afrique des Nations avec le Maroc. Et ce samedi, le Marocain était en conférence de presse pour annoncer une très bonne nouvelle…

Blessé par Luis Diaz le 4 novembre, lors de PSG-Bayern (1-2), Achraf Hakimi voit tout un pays s’intéresser de près à son rétablissement depuis qu’il est sur le flanc. C’est que le latéral droit est aussi vital pour le PSG que pour les Lions de l’Atlas, qui organisent la Coupe d’Afrique des Nations. Apparu il y a deux semaines avec une attelle lors de la remise du Ballon d’Or africain, qu’il a remporté, Hakimi s’était déplacé en trottinette. Mais l’objectif était qu’il soit opérationnel pour le premier match du Maroc à la CAN, dimanche contre les Comores.

Feu vert pour Hakimi

Jeudi, le sélectionneur du Maroc, Walid Regragui, avait jeté un froid sur cette ambition lors d’un entretien à Brut Afrique. A l’écouter, on comprenait qu’Hakimi disputera l’un des trois matches du premier tour mais qu’il devrait être encore un peu court pour celui de dimanche : « Achraf jouera à la CAN, ça c’est certain. On est très positifs quant à sa participation. Mais en fait, ce ne sera pas le cas. En conférence de presse, le latéral du PSG a annoncé qu’il était opérationnel dès ce dimanche. « J’étais inquiet par rapport à ma blessure et je ne voulais pas rater la CAN à domicile. On a tout fait pour que je me rétablisse. Maintenant, je suis prêt, mais c’est au coach de décider si je débute demain. » La balle est donc les pieds de Regragui… « Je tiens à dire merci à Hakimi, il s’est sacrifié comme personne pour son pays, a glissé ce dernier. C’est un exemple. Le protocole est plus que positif. Mais il y a une compétition à gérer. Il me reste une nuit pour bien dormir. Est ce qu’il débute, est ce qu’on le protège ? On va voir, ça va être ma décision. Mais il a fait plus que le boulot. Sa blessure n’était pas simple et il a pris une décision forte pour son pays. Il peut débuter demain… ou pas. C’est un exemple. » Le suspense reste donc entier !

