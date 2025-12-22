FC Nantes : deux titulaires ruinent le projet de Kantari 

Si Ahmed Kantari a redonné de l’espoir au FC Nantes, la titularisation d’uris Radakovic et de Nicolas Cozza (26 ans) dans l’axe n’a rassuré personne.

Le FC Nantes boucle l’année 2025 sur une bonne note. Si Ahmed Kantari avait redonné de l’espoir aux supporters des Canaris, la victoire spectaculaire d’hier face à Concarneau (5-3) en 32es de finale de la Coupe de France a mis en lumière les limites de son effectif. La titularisation de Uris Radakovic et Nicolas Cozza (26 ans) dans l’axe n’a rassuré personne et a provoqué des inquiétudes légitimes pour la suite de la saison.

Une défense de bric et de broc

« Victoire sans forcer du FC Nantes, bien aidé par la défense de Concarneau. Point noir, Radakovic et Cozza en énorme difficulté contre une N1… Ils ne se seront jamais compris de l’après-midi. Radakovic et Cozza dans le dos, c’est effroyable », résume l’insider Emmanuel Merceron sur X. Chez la plupart des spectateurs et analystes, Cozza a été particulièrement critiqué, certains lui attribuant une note catastrophique : 2 ! « Le coach nantais avait dû bricoler une défense axiale Radakovic-Cozza qui a souvent fait peur », confirme L’Équipe dans son édition du jour.

« On s’adapte »

« On s’adapte, s’est défendu Kantari en conférence de presse d’après match. Avec le départ de Chido, on a perdu un joueur et dans un secteur de jeu où on n’est pas fourni. Je suis content de ce qu’ont fait les joueurs. Ils ont essayé de respecter les principes et ce qu’on a voulu mettre en place. On a des joueurs assez polyvalents sur les côtés, qui peuvent se comporter comme des excentrés ou des latéraux. L’idée, c’était de maîtriser la largeur. On est allé les chercher. On n’a pas voulu les laisser jouer, avec une pression haute. En première période, c’était un système miroir. On a mis beaucoup d’engagement pour faire du un pour un. »

Le duo Cozza-Radakovic dans le viseur

Malgré le plaidoyer de Kantari, la prestation de son équipe rappelle que, malgré son regain d’énergie, le FC Nantes doit trouver un équilibre défensif solide pour transformer ses ambitions en résultats concrets. Radakovic et Cozza devront rapidement retrouver une complicité dans l’axe si le club veut s’appuyer sur une défense fiable et progresser dans le championnat. Ou alors recruter en défense, ce que les Kita ont a priori prévu de faire pour renforcer un effectif trop limité à l’instant T. Et pas seulement en défense.