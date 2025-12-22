FC Nantes : Kantari met un taquet à Abline et enflamme les supporters 

Satisfait de la qualification du FC Nantes face à Concarneau (5-3), Ahmed Kantari ne veut pas dévier de sa mission première : sauver les Canaris de la Ligue 2.

Le FC Nantes s’est rassuré hier en dominant Concarneau en 32es de finale de la Coupe de France (5-3). Si tout n’a pas été parfait, loin de là, Ahmed Kantari se satisfait de ce résultat pour passer les fêtes au chaud. « Je suis en mission. Il n’y a rien qui me soulage ou me perturbe. On est dans une situation d’urgence, mais on doit construire les choses petit à petit, a-t-il déclaré en conférence de presse. On a revu des choses intéressantes qu’on avait travaillées cette semaine. La consistance viendra au fur et à mesure des semaines. On n’a pas la prétention d’avoir des recettes miracles. Je ne suis ni soulagé, ni inquiet. Je veux juste qu’on soit déterminé à aller chercher ce maintien. »

Kantari veut redonner du « sourire » aux supporters

S’il a apporté quelques bémols au succès des Canaris, le coach du FC Nantes a enflammé les supporters avec un message à leur endroit : « Il faut redonner du sourire et aller chercher les choses car on ne nous donnera rien. Il fallait finir sur une bonne note, ça va faire du bien au moral et on a mis cinq buts. »

« Matthis était investi, c’est le minimum syndical »

Enfin, l’entraîneur du FC Nantes a loué la prestation de Matthis Abline, triplement décisif, en lui glissant une petite pique inattendue. « Il n’a pas tout réussi, mais il y avait l’intention de combiner, de jouer ensemble. L’animation offensive, c’est tout le monde et on a des tops joueurs quand on parle de Matthis, de Youssef avec son expérience, a-t-il poursuivi. Ce sont des joueurs qui doivent sublimer une équipe. Leur rôle est de finir les actions, mais ils ont aussi un rôle dans la construction du jeu, dans l’aspect défensif. À l’image de l’équipe, Matthis était investi, mais c’est le minimum syndical. »