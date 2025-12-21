FC Nantes : l’IA prédit les résultats jusqu’à la fin de saison, le verdict est sans appel

🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

À la trêve hivernale, le FC Nantes traverse une période aussi incertaine que palpitante. Classés 17ᵉ de Ligue 1 après 16 journées, les Canaris sont premiers relégables avec seulement 11 points au compteur, après seulement deux victoires, cinq nuls et neuf défaites. Autant dire que la Beaujoire retient son souffle : la peur du vide que ressentent les supporters n’a jamais été aussi forte depuis plusieurs saisons.

Un début de championnat à oublier… presque

Dans cette première moitié de saison, Nantes peine à trouver de la constance. Le club a enchaîné les contre-performances et affiche l’un des pires bilans du championnat. Leur situation est telle que la moindre erreur peut coûter encore plus cher.

ChatGPT fait ses calculs, et ce n’est pas bon

Inspiré par la situation, le site Sportune a fait appel à ChatGPT, qui a tenté d’imaginer ce que pourrait donner la seconde moitié de saison, en se basant sur le calendrier restant. Dans ce scénario, le FC Nantes afficherait un bilan légèrement plus favorable que lors de la première partie de saison.

4 victoires ,

, 5 nuls ,

, 9 défaites

Ce qui lui permettrait de prendre 17 points en plus des 11 actuels, et de terminer le championnat à 28 points, soit dans la zone rouge si l’on se réfère aux classement des équipes reléguées lors des précédentes saisons. Ce scénario d’une descente en Ligue 2 est évidemment redouté par tout un club, tant il fait très peur.

Le détail des prédictions de ChatGPT

Marseille – Nantes = 2-0

Nantes – Paris FC = 2-1

Nantes – Nice = 1-1

Lorient – Nantes = 2-1

Nantes – Lyon = 0-2

Monaco – Nantes = 3-1

Nantes – Le Havre = 2-0

Lille – Nantes = 2-0

Nantes – Angers = 1-1

Paris-SG – Nantes = 4-0

Nantes – Strasbourg = 1-1

Metz – Nantes = 0-0

Auxerre – Nantes = 2-1

Nantes – Brest = 2-1

Rennes – Nantes = 2-1

Nantes – Marseille = 1-1

Lens – Nantes = 2-0

Nantes – Toulouse = 2-0

Ce que disent (et pensent) les acteurs du club

Dans les coulisses, certains joueurs ont déjà commencé à faire entendre leurs besoins. Récemment, Anthony Lopes a publiquement réclamé des renforts durant le mercato d’hiver, soulignant les manques actuels de l’effectif pour se battre jusqu’à la fin de la saison. C’est là que réside sûrement l’un des principaux leviers pour inverser la tendance : un mercato intelligent qui pourrait, à défaut de transformer l’équipe en machine à victoires, lui donner les moyens de stabiliser son jeu, d’accrocher davantage de nuls et surtout de glaner quelques succès clés. Machado est déjà arrivé, et Cabella sera le prochain.

Une fin de saison à écrire

Si l’hypothèse d’un maintien reste plausible — bien que délicate — rien n’est jamais acquis dans un championnat aussi serré que la Ligue 1. À l’issue de la dernière saison, Nantes avait fini 13e avec seulement trois points d’avance sur la zone rouge, mais cette fois l’écart se resserre encore plus tôt dans la saison.

Ce qui est certain, c’est qu’on ne connaît pas l’avenir. Ni l’intelligence artificielle, ni les pronostiqueurs, ni même les plus fervents supporters. Ce qui importe maintenant pour les Canaris, c’est d’écrire leur propre histoire à coups d’efforts, de volonté… et peut-être de quelques recrues bien senties en janvier.