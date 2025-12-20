FC Nantes Mercato : un renfort précieux pour Kantari dès la reprise, c’est confirmé

C’est désormais confirmé par L’Équipe : Rémy Cabella va rejoindre le FC Nantes en prêt jusqu’à la fin de saison. Un coup décisif pour le nouvel entraîneur Ahmed Kantari, qui cherche à impulser une dynamique de survie dès la reprise de la Ligue 1.

Cabella, l’atout expérience pour le maintien

L’arrivée imminente de Rémy Cabella filtre comme la meilleure nouvelle de ce mercato d’hiver pour Nantes. À 35 ans, l’ancien international français débarque en urgence depuis l’Olympiakos afin d’apporter du vécu dans un vestiaire en pleine reconstruction. Les Canaris, actuellement 17e du championnat, espèrent s’appuyer sur sa technique, sa créativité et son mental pour enclencher une série positive et sortir de la zone rouge.

Un prêt express et calibré pour la relance

Le deal entre Nantes et l’Olympiakos a été bouclé autour d’un prêt sec de six mois, sans option d’achat. Ce format court s’adapte parfaitement aux ambitions immédiates du club, qui mise sur l’impact instantané de Cabella sans prendre de risque à long terme. L’ex-meneur du LOSC, qui ne comptait que sept matches cette saison en Grèce faute de temps de jeu, sera présent dès la reprise de l’entraînement, ciblant directement le choc face à l’OM le 4 janvier pour la 17e journée.

Cabella, le profil parfait ?

Avec la signature récente du latéral Deiver Machado, ce renfort axial était une priorité pour compléter chaque ligne. Cabella dispose du profil parfait pour prendre la baguette offensive nantaise, organiser le jeu et peser sur la dernière passe. Sa connaissance de la Ligue 1 (330 matchs) et son sens du timing doivent offrir ce supplément d’âme trop souvent absent lors de la première partie de saison.

Le rebond n’était plus possible à l’Olympiakos

Après trois saisons solides à Lille, Rémy Cabella avait tenté l’aventure grecque l’été dernier. Mais le manque de temps de jeu (seulement 7 apparitions) a rendu inévitable son départ cet hiver. Son expérience européenne et sa faculté à gérer la pression seront des arguments précieux pour Nantes qui, désormais, mise ouvertement sur son vécu.

Mission survie : Cabella attendu comme le leader technique

L’objectif est clair : redynamiser un collectif en souffrance dès la reprise. L’intégration rapide de Cabella, sa capacité à s’imposer comme chef d’orchestre et à bonifier ses partenaires seront scrutées de près. Chaque match va compter pour sauver Nantes et ce renfort expérimenté symbolise l’ambition retrouvée des Jaune et Vert dans la dernière ligne droite de la saison.