FC Nantes Mercato : après Machado et Sotoca, un autre joueur estampillé RC Lens dans le viseur ?

Le mercato hivernal s’accélère sur les bords de l’Erdre. Engagé dans une course au maintien palpitante, le FC Nantes multiplie les démarches pour renforcer son milieu, fragilisé par des absences notables. Après avoir attiré Deiver Machado, les Canaris pourraient voir un autre visage aguerri débarquer à la Jonelière : Nampalys Mendy.

Un mercato hivernal stratégique pour Nantes

Chaque point vaut de l’or dans la bataille que mène Nantes pour rester dans l’élite. Le club jaune et vert a vite compris que le secteur du milieu de terrain avait besoin d’un renfort fiable depuis les absences répétées de Francis Coquelin, joueur clé, mais trop souvent indisponible ces derniers mois.

L’arrivée de Machado sur le flanc gauche il y a plusieurs jours constitue déjà un signal fort, et la signature prévue de Cabella va donner une grosse bouffée d’air frais. Désormais, plusieurs bruits de couloir évoquent un éventuel intérêt de Nantes pour Nampalys Mendy, tant son profil semble taillé pour répondre à l’urgence nantaise. S’il ne s’agit, pour l’instant, que de simples rumeurs, cette piste ne paraît pas si farfelue que ça.

Machado signé, Sotoca pisté, au tour de Mendy !

À 33 ans, Nampalys Mendy coche quasiment toutes les cases recherchées par la cellule de recrutement : fiabilité, expérience du haut niveau et volume de jeu. Peu utilisé cette saison à Watford (5 matchs joués seulement), où il n’est pas opposé à un départ, l’ancien Lensois serait prêt à relever le défi du maintien plutôt que de rester dans l’ombre en Championship. Et il faut dire que le FCN aime se servir à Lens, avec donc Machado, mais aussi la piste Florian Sotoca, qui devrait bien rester dans l’Artois.

Un parcours riche entre Ligue 1 et Premier League

Formé à Monaco et révélé à Nice, Mendy a franchi un cap avec Leicester en Premier League avant de rejoindre le RC Lens. L’international sénégalais a connu les joutes les plus relevées, des pelouses anglaises à la Ligue des champions avec Lens en 2023/24.

Champion d’Afrique 2022 avec le Sénégal

avec le Sénégal Expérience Premier League et Ligue des champions

Clubs marquants : Monaco, Nice, Leicester, RC Lens, Watford

Sa valeur sur le marché reste estimée autour de 1 million d’euros. Un investissement mesuré pour un joueur rompu à la pression des enjeux élevés.

Quels défis pour Mendy et le milieu nantais ?

Nantes manque actuellement de régularité, notamment dans la récupération du ballon et la protection de sa défense. Mendy, avec ses qualités d’anticipation et sa lecture du jeu, offrirait au groupe une solution stable depuis l’entrejeu.

Son arrivée potentielle, couplée au dynamisme d’un Machado tout juste débarqué viendrait structurer un onze type plus consistant en vue du sprint final. Surtout que Nantes veut miser sur des joueurs qui connaissent bien la Ligue 1, et Mendy répond parfaitement à ce critère avec 164 matchs disputés dans la compétition.

Après Machado, un nouveau visage connu à la Jonelière ?

Lier Mendy à Nantes, c’est miser sur la stabilité et l’impact immédiat, tout en profitant de son vécu, aussi bien dans les championnats français qu’anglais. La présence de deux ex-Lensois renforcerait cette volonté de s’appuyer sur des profils rodés au très haut niveau.

Si l’opération se concrétise, le FCN enverrait un signal : celui d’un club qui ne laisse rien au hasard pour assurer son avenir en Ligue 1, avec une touche d’expérience et un soupçon de fraîcheur. Deiver Machado devrait apprécier l’arrivée d’un joueur aussi aguerri à ses côtés.