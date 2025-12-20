FC Nantes Mercato : Rémy Cabella officialise son arrivée chez les Canaris, 3 autres recrues attendues !

Sur ses réseaux, Rémy Cabella vient de confirmer qu’il allait bien quitter l’Olympiakos pour rejoindre le FC Nantes.

Après Deiver Machado, arrivé en provenance du RC Lens, Rémy Cabella s’apprête à devenir le deuxième recrue hivernale du FC Nantes. Hier, en conférence de presse, Ahmed Kantari s’était réjoui de ce renfort. « C’est un profil très intéressant. Bien évidemment, on parle d’un groupe qui a aussi peu d’expérience, de jeunes joueurs, de joueurs qui encadrent. Rémy est un joueur qui a cette expérience-là, il était dans notre championnat il y a encore très peu de temps et il performait avec le LOSC. Donc il a beaucoup d’avantages et beaucoup de prédispositions pour pouvoir nous aider dans notre mission maintien. » Et samedi soir, Cabella a posté sur ses réseaux un message qui annonce son arrivée imminente chez les Canaris, avec « Aller », et un cœur, en jaune et vert.

3 autres recrues attendues à Nantes

Dans son édition d’hier, consacrée au mercato de tous les clubs de Ligue 1, L’Equipe a fait le point sur la situation au FC Nantes. En laissant entendre que Machado et Cabella ne seraient pas les seules recrues nantaises. Kantari a convaincu sa direction de la nécessité d’investir sur le marché des transferts cet hiver afin d’apporter cet état d’esprit qui fait défaut. Pour cela, la Maison Jaune, qui a considérablement assaini ses finances cet été, va investir considérablement. Trois autres joueurs devraient débarquer. Il s’agit d’un défenseur central et de deux milieux, un défensif et un offensif. Le quotidien sportif ne donne pas de noms et ne confirme pas un potentiel intérêt pour l’attaquant nigérian de Nice Terem Moffi, qui a demandé à quitter le Gym cet hiver.