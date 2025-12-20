À LA UNE DU 20 DéC 2025
[08:00]ASSE : Gazidis et Horneland prennent un vilain tacle à Nice !
[07:30]FC Nantes Mercato : Rémy Cabella officialise son arrivée chez les Canaris, 3 autres recrues attendues !
[07:00]PSG : c’est de plus en plus tendu entre le staff de Luis Enrique et Ousmane Dembélé !
[06:00]OGC Nice – ASSE : les Aiglons complètement déplumés face aux Verts !
[05:00]PSG : Safonov avait-il enfin gagné sa place de titulaire devant Chevalier ?
[00:00]Giusy Meloni, la bombe qui fait regretter DAZN en France
[23:00]Le RC Lens enchaîne en Coupe de France : les tops et les flops contre Feignies
[22:30]Stade Rennais Mercato : un cador anglais frappe à la porte pour un joyau, Habib Beye la referme aussitôt !
[22:00]FC Barcelone Mercato : le Barça tient sa première recrue de l’hiver, c’est une pépite !
[21:30]FC Nantes : gros coup dur pour un Canari, sa saison déjà terminée ?
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes Mercato : Rémy Cabella officialise son arrivée chez les Canaris, 3 autres recrues attendues !

Par Laurent Hess - 20 Déc 2025, 07:30
💬 Commenter
🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.
WA Rejoindre

Sur ses réseaux, Rémy Cabella vient de confirmer qu’il allait bien quitter l’Olympiakos pour rejoindre le FC Nantes.

Après Deiver Machado, arrivé en provenance du RC Lens, Rémy Cabella s’apprête à devenir le deuxième recrue hivernale du FC Nantes. Hier, en conférence de presse, Ahmed Kantari s’était réjoui de ce renfort. « C’est un profil très intéressant. Bien évidemment, on parle d’un groupe qui a aussi peu d’expérience, de jeunes joueurs, de joueurs qui encadrent. Rémy est un joueur qui a cette expérience-là, il était dans notre championnat il y a encore très peu de temps et il performait avec le LOSC. Donc il a beaucoup d’avantages et beaucoup de prédispositions pour pouvoir nous aider dans notre mission maintien. » Et samedi soir, Cabella a posté sur ses réseaux un message qui annonce son arrivée imminente chez les Canaris, avec « Aller », et un cœur, en jaune et vert.

3 autres recrues attendues à Nantes

Dans son édition d’hier, consacrée au mercato de tous les clubs de Ligue 1, L’Equipe a fait le point sur la situation au FC Nantes. En laissant entendre que Machado et Cabella ne seraient pas les seules recrues nantaises. Kantari a convaincu sa direction de la nécessité d’investir sur le marché des transferts cet hiver afin d’apporter cet état d’esprit qui fait défaut. Pour cela, la Maison Jaune, qui a considérablement assaini ses finances cet été, va investir considérablement. Trois autres joueurs devraient débarquer. Il s’agit d’un défenseur central et de deux milieux, un défensif et un offensif. Le quotidien sportif ne donne pas de noms et ne confirme pas un potentiel intérêt pour l’attaquant nigérian de Nice Terem Moffi, qui a demandé à quitter le Gym cet hiver.

FC NantesASSELOSCMontpellier HSCOM

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : ASSE, FC Nantes, LOSC, Montpellier HSC, OM