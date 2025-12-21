FC Nantes Mercato : les Canaris vont céder pour un joueur convoité par le RC Lens l’été dernier

Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Guingamp cible Yassine Benhattab, jeune ailier prometteur du FC Nantes qui était associé au RC Lens l’été dernier. Un prêt se prépare, prêt à bouleverser l’hiver des deux clubs.

Formé près de la Cité des Ducs, Yassine Benhattab a brillé l’an passé sous les couleurs d’Aubagne avec 7 buts et 10 passes décisives en 31 apparitions. Revenu à Nantes où la concurrence l’empêche de s’imposer pleinement, il était notamment très courtisé par le RC Lens, qui le voulait l’été dernier. Le FCN a absolument voulu le garder, mais il attire aujourd’hui les convoitises de Guingamp, désireux de profiter de son profil percutant pour dynamiser son attaque dès cet hiver, selon Foot Mercato.

Un prêt à Guingamp, l’opportunité de décoller

Peu exposé dans l’effectif professionnel du FC Nantes, Benhattab voit dans le projet de prêt à Guingamp une occasion en or de révéler tout son potentiel. En Ligue 2, les dirigeants bretons miseraient sur sa vitesse et sa capacité à casser les lignes pour réinventer leur animation offensive. Les spectateurs nantais se rappellent déjà de ses débuts électriques à la Beaujoire, preuve de son impact immédiat lorsqu’on lui fait confiance. Mais à part ça, il s’est révélé assez décevant (10 matchs joués cette saison).

Des statistiques qui attisent la convoitise

A 23 ans, Benhattab affiche déjà de belles références pour un jeune ailier : 7 buts, 10 passes, une explosivité rare et une créativité sans complexe dans les 30 derniers mètres. Guingamp y voit l’opportunité de relancer sa dynamique, tandis que le FC Nantes pourrait permettre à sa pépite de gagner en expérience sans pour autant s’en séparer définitivement.

Guingamp passe à l’action, Nantes observe

Guingamp veut frapper vite sur le marché hivernal pour sortir d’une mauvaise passe en Ligue 2. Les négociations sont avancées et le club espère s’attacher les services de Benhattab dès l’ouverture du mercato. Du côté nantais, l’opération serait perçue comme un révélateur de caractère et un tremplin potentiellement décisif pour l’avenir du joueur.

Le dossier devrait bouger rapidement : un accord pourrait être finalisé en tout début de mercato, alors que les deux clubs finalisent les discussions.