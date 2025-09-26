FC Nantes : la Beaujoire a trouvé une nouvelle idole qui fait grand bruit 
FC Nantes : la Beaujoire a trouvé une nouvelle idole qui fait grand bruit 

Yassine Benhattab (FC Nantes)
Bastien Aubert
26 septembre 2025

Entré en jeu lors du derby face au Stade Rennais (2-2), Yassine Benhattab (18 ans) a immédiatement mis la défense adverse en difficulté et fait lever la Beaujoire. Sa technique, sa vision et sa puissance font de lui une révélation à suivre au FC Nantes.

Le FC Nantes pourrait avoir trouvé un véritable joyau en Yassine Benhattab. Entré lors du derby contre le Stade Rennais (2-2), le jeune milieu a rapidement imposé sa présence sur le terrain. En quelques gestes, il a mis la défense adverse sur le reculoir, créé des décalages et fait lever la Beaujoire à plusieurs reprises. Les supporters l’ont noté sur les réseaux sociaux… Il faut dire que sa prestation a été décisive, insufflant du rythme à l’équipe et redynamisant l’attaque nantaise.

Ce qui frappe chez Benhattab, c’est sa technique pure : contrôle du ballon précis, passes verticales incisives, dribbles rapides pour éliminer les défenseurs. Mais il ne s’arrête pas là : sa vision du jeu lui permet d’anticiper les mouvements de ses coéquipiers et de créer des opportunités là où personne n’en voyait. Face à Rennes, il a réalisé 87% de passes réussies, combiné trois dribbles gagnants et a participé à deux actions dangereuses qui ont failli se concrétiser par un but.

Benhattab a électrisé La Beaujoire

Sa puissance et sa capacité à conserver le ballon sous pression ont également été déterminantes. Chaque fois qu’il récupérait la balle, l’adversaire était obligé de reculer ou de commettre la faute pour l’arrêter, donnant ainsi au FC Nantes des situations offensives favorables et mettant la défense rennaise en grande difficulté.

Les supporters n’ont pas tardé à remarquer son impact immédiat. « Son entrée nous a fait énormément de bien, il a quelque chose de spécial ce mec », confiait un fan en tribunes, résumé parfait de l’attente collective pour ce jeune talent. Avec une telle maîtrise technique et une telle vision du jeu, Benhattab pourrait rapidement devenir l’un des joueurs les plus suivis de la Ligue 1, au-delà de La Beaujoire.

FC Nantes Ligue 1
