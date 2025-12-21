FC Nantes : Kantari tire la sonnette d’alarme malgré la qualification à Concarneau

🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Le FC Nantes s’est imposé sur le fil à Concarneau (3-5) ce dimanche et poursuit son aventure en Coupe de France. Mais derrière ce succès offensif éclatant, la défense n’a pas convaincu, laissant apparaître une fébrilité inquiétante qui pourrait peser sur le maintien en Ligue 1.

Une défense très fébrile, le gros point noir

Matthis Abline a été l’homme du match, auteur d’un doublé et de deux passes décisives. Pourtant, Ahmed Kantari, l’entraîneur des Canaris, préfère retenir le chemin à parcourir plutôt que le score final. « Il y a toujours une forme de fébrilité… Prendre trois buts, c’est jamais plaisant. On doit dégager beaucoup plus de solidité. On ne peut pas donner de buts aussi facilement à l’adversaire. Il y a une perte de balle, une transition. On a 60 mètres pour faire la faute et on la fait dans la surface de réparation », a-t-il confié après la rencontre, dans des propos rapportés par Ouest-France.

Malgré la victoire, le coach a insisté sur les marges de progression : « On s’adapte. Avec le départ de Chido (Awaziem, pour la CAN), on a perdu un joueur et dans un secteur de jeu où on n’est pas fourni. Je suis content de ce qu’ont fait les joueurs. Ils ont essayé de respecter les principes et ce qu’on a voulu mettre en place. »

Cette fébrilité défensive ne doit cependant pas occulter les aspects positifs du match. Kantari souligne l’investissement et l’état d’esprit retrouvés : « J’ai vu des joueurs rentrer dans le duel, rentrer dans l’impact athlétique face à une bonne équipe… Plus on s’engage, plus la confiance revient. »

« Je veux juste qu’on soit déterminé à aller chercher ce maintien »

Pour le moment, la Coupe de France offre une respiration bienvenue dans une saison marquée par des résultats très mitigés et une 17e place en Ligue 1. Mais si le FC Nantes veut consolider sa position, l’accent devra être mis sur la solidité défensive, sous peine de revivre des frayeurs similaires dans les prochaines rencontres.

« La consistance viendra au fur et à mesure des semaines. On n’a pas la prétention d’avoir des recettes miracles. Je veux juste qu’on soit déterminé à aller chercher ce maintien », conclut Kantari, lucide sur le chemin encore à parcourir.