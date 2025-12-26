OM Mercato : l’IA dévoile ses recrues idéales pour Marseille

Interrogé sur le mercato hivernal idéal de l’OM, ChatGPT a identifié Sofiane Diop (OGC Nice), Himad Abdelli (Angers SCO) et Sacha Boey (Bayern Munich) comme les recrues les plus pertinentes pour renforcer l’équipe.

Cet hiver, l’Olympique de Marseille devrait être actif sur le marché des transferts, avec l’objectif de renforcer des secteurs clés de l’équipe, en particulier la défense et le milieu de terrain. Après une première moitié de saison marquée par des performances parfois irrégulières, le club phocéen cherche à consolider ses points faibles pour rester compétitif en Ligue 1 et poursuivre sa campagne en Ligue des champions. Nous avons ainsi demandé à ChatGPT quelles seraient, selon lui, les recrues idéales du club phocéen pour ce mercato hivernal.

Sofiane Diop (OGC Nice)

C’est LA recrue la plus logique pour donner du liant au jeu et stabiliser l’animation offensive. Sofiane Diop représenterait un renfort majeur pour l’OM car l’équipe manque parfois de créativité dans l’axe, notamment lorsqu’elle doit percer des blocs défensifs compacts. Capable de jouer en numéro 10, mais aussi sur les ailes intérieures, Diop offrirait une grande polyvalence tactique et permettrait à Roberto De Zerbi de varier son animation offensive. Sa capacité à dribbler, à créer des décalages et à distribuer des passes décisives apporterait une réelle étincelle dans le jeu de l’OM et permettrait à ses attaquants de se montrer plus efficaces.

Himad Abdelli (Angers SCO)

Himad Abdelli, de son côté, viendrait renforcer le milieu en apportant une solution polyvalente et fiable. Il peut évoluer aussi bien comme relayeur que dans un rôle plus offensif, ce qui lui permet de s’adapter aux besoins du match. Son volume de jeu, sa capacité à récupérer des ballons et à soutenir les transitions offensives seraient précieux pour soulager les titulaires et maintenir un rythme élevé tout au long de la saison. En outre, sa technique et sa frappe font de lui une menace supplémentaire à la récupération, permettant à l’équipe de produire du jeu même dans les moments difficiles.

Sacha Boey (Bayern Munich)

Sacha Boey serait un atout considérable sur le côté droit, un secteur où l’OM a parfois montré des fragilités. Sa vitesse et sa capacité à projeter le ballon vers l’avant ajouteraient de la profondeur et du dynamisme aux phases offensives, tout en lui permettant de remplir son rôle défensif avec efficacité. Jeune mais expérimenté, Sacha Boey pourrait sécuriser le couloir droit tout en participant activement à l’attaque, ce qui correspond parfaitement au style de jeu exigeant et vertical de Roberto De Zerbi.