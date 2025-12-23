OM Mercato : un joueur convoité par toute l’Europe à Marseille cet hiver ?

À l’Olympique de Marseille, plus personne n’ignore le dossier brûlant du moment : sécuriser l’avenir de Darryl Bakola, la révélation du centre de formation. Le jeune milieu, propulsé sur le devant de la scène européenne après sa prestation étincelante face à Newcastle en Ligue des Champions, est aujourd’hui au cœur de toutes les attentions.

Darryl Bakola, la révélation marseillaise en Ligue des Champions

En un soir, tout a changé pour le natif de Clichy. Lancé par Roberto De Zerbi lors d’un match couperet en C1, Bakola ne s’est pas contenté d’honorer sa première titularisation au milieu des grands : il a impressionné l’Europe entière. Une prestation pleine de sang-froid, couronnée d’une passe décisive qui a permis à Pierre-Emerick Aubameyang de concrétiser une action décisive, a propulsé le jeune olfactif dans une toute nouvelle dimension. Cette performance n’est pas passée inaperçue : sa valeur marchande a littéralement explosé, passant de 200 000 € à 4 millions d’euros en quelques mois.

L’OM passe à l’action pour blinder sa pépite

La direction de l’OM ne veut rien laisser au hasard. Depuis des mois, la communication autour de la valorisation de la formation maison s’est traduite dans les actes : Bakola, régulièrement intégré dans la rotation (déjà 8 apparitions cette saison), a vu son rôle grandir sur le terrain comme dans le projet du club. Convaincue de tenir l’un des grands espoirs français, la cellule dirigeante a déjà formulé une nouvelle offre de prolongation. L’objectif ? Rapidement verrouiller son joyau déjà engagé jusqu’en 2027… au risque de tout perdre si le dossier traîne.

Chelsea, Arsenal, Newcastle… un départ dès cet hiver ?

Ce retard n’est pas anodin. Derrière les sourires de façade, la tension grimpe. Selon Foot Mercato, Chelsea, Arsenal et Newcastle, fers de lance du foot anglais, intensifient leurs approches. Les émissaires des clubs d’outre-Manche multiplient les signaux, prêts à profiter de la moindre faille dans la négociation marseillaise. Le spectre d’un départ dès l’hiver plane sérieusement, poussé aussi par l’intérêt venu d’Allemagne, Stuttgart et Dortmund surveillant eux aussi la situation. Le risque ? Revoir un scénario trop connu pour l’OM : voir filer sans indemnité un talent maison, juste après l’avoir lancé au plus haut niveau.

Décision imminente, avenir en suspens

L’intégration progressive dans l’équipe première, les discussions intenses en coulisses, la montée des convoitises… tous les ingrédients sont réunis pour un mois de janvier électrique. La balle est désormais dans le camp de Darryl Bakola et de ses représentants : signer la prolongation marseillaise, ou céder aux sirènes étrangères ? Un choix qui pèsera lourd pour l’avenir du club comme pour celui du joueur. Pour la direction, rater cet objectif stratégique serait un coup dur pour la crédibilité du projet formation.

L’enjeu est capital : conserver cette nouvelle pépite qui fait saliver l’Europe avec le mercato hivernal en ligne de mire, ou risquer de voir le Vélodrome perdre un talent qui peut tout changer sur le long terme. Le suspense est total ; la décision, elle, n’attendra pas.