FC Barcelone : gros drame familial pour Messi, sa sœur gravement blessée avant son mariage

Une onde de choc frappe la famille Messi. Maria Sol, la benjamine et pièce maîtresse de l’entourage de Lionel Messi, vient de voir son destin bouleversé à Miami. À quelques jours de son mariage très attendu à Rosario, la jeune femme a été victime d’un violent accident de la route, la contraignant à reporter la cérémonie. Frappée de fractures vertébrales et de blessures par brûlure, elle entame désormais un douloureux parcours de convalescence, entourée des siens.

Un accident qui bouleverse la famille Messi

L’accident s’est produit à Miami, là où Maria Sol gérait une partie des affaires familiales liées au rayonnement planétaire de son frère. Selon les premiers éléments, elle aurait perdu connaissance au volant avant de percuter un mur de plein fouet. Si ses jours ne sont plus en danger, le choc a laissé des séquelles graves : deux vertèbres fracturées et plusieurs brûlures sévères. Évacuée et soignée en urgence sur place, elle a ensuite été rapatriée à Rosario, la ville natale du clan Messi, où commence une intense période de rééducation. Derrière cette épreuve, c’est tout l’équilibre autour de la star de l’Inter Miami qui vacille.

Une cérémonie suspendue à Rosario

Ce 3 janvier, Maria Sol Messi devait vivre un rêve : épouser Julian Arellano, ancien défenseur passé par la sélection américaine U20 et aujourd’hui membre du staff technique des jeunes à l’Inter Miami. Tous deux s’étaient rencontrés à Rosario, leur histoire mêlant amitié d’enfance et passion partagée pour le football. Ce mariage, qui devait réunir tout le gratin du sport argentin et les proches du couple, est pour l’heure suspendu. Le report, annoncé formellement, laisse place au choc et à la déception mais surtout à l’attente patiente d’un rétablissement indispensable.

Maria Sol, pilier discret de l’empire Messi

Au-delà de son lien de sang avec le prodige argentin, Maria Sol occupe un rôle clé dans l’ombre de son frère. À la tête de The Messi Store, elle façonne l’image de Lionel, écrit une partie de sa stratégie et pilote également les projets caritatifs du clan à Rosario. Très investie dans les investissements et la gestion de l’image familiale, la jeune femme s’est imposée comme la cheville ouvrière de l’empire Messi, gérant les coulisses pendant que les projecteurs restent braqués sur la pelouse de la ligue américaine où Messi continue d’impressionner.

La famille soudée autour de Maria Sol

Face à l’épreuve, l’ensemble du clan Messi s’est rassemblé en Argentine. La convalescence de Maria Sol à Rosario marque un moment de profonde solidarité familiale : ses proches, dont Lionel et leurs parents, se relaient à son chevet, soucieux d’accélérer chaque progression et de soutenir la jeune femme dans ses souffrances. Cette mobilisation révèle l’importance de Maria Sol, à la fois pilier familial et professionnelle, dans un univers où la réussite collective prime sur les succès individuels. La famille Messi n’a jamais autant incarné la notion d’unité, comme lors du retour symbolique de Lionel à Barcelone, symbole de racines solides et de liens indéfectibles.

Alors que l’état de santé de Maria Sol suscite la vigilance mais aussi beaucoup d’espoir, Rosario vit au rythme de son rétablissement. L’espoir demeure, chaque soutien compte, et dans l’attente d’un avenir meilleur, c’est toute une famille – et une communauté de fans – qui retient son souffle autour d’elle.