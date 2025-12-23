CAN 2025 : la Tunisie cartonne contre l’Ouganda, un ancien de l’ASSE a brillé

Dès son premier match au Maroc, la Tunisie a parfaitement lancé sa CAN 2025 en surclassant l’Ouganda, 3-1, sous une pluie battante à Rabat. Entre réalisme offensif, justesse tactique et leaders inspirés, les Aigles de Carthage envoient un signal fort dans un groupe déjà dominé par le Nigeria. Retour sur une prestation collective impressionnante, portée par un doublé d’un certain Elias Achouri, passé par l’ASSE en jeunes de 2012 à 2016.

Une domination tunisienne sans partage

Il n’aura fallu que dix minutes pour voir la Tunisie imposer son rythme et ouvrir le score, Ellyes Skhiri surgissant de la tête dans la surface pour place ses coéquipiers sur l’autoroute du succès. Cette entame convaincante a posé les bases d’une première période totalement maîtrisée par les hommes de Sami Trabelsi. Les transitions rapides, un pressing incisif et des transmissions précises ont aussitôt étouffé l’Ouganda pour offrir aux supporters l’un des débuts les plus solides de cette phase de groupes. Le but initial de Skhiri a donné le ton dès le début de la rencontre et a permis aux Tunisiens de se projeter vers l’avant sans douter.

Les hommes forts : Achouri et Skhiri décisifs

Dans ce collectif déjà bien huilé, deux noms ont brillé : l’attaquant Elias Achouri, passé par l’ASSE en jeunes auteur d’un doublé déterminant, et le milieu Ellyes Skhiri, irréprochable à la récupération comme à la finition. C’est d’abord Achouri qui, juste avant la pause, a doublé la mise grâce à une volée aussi subtile que précise, avant de récidiver au retour des vestiaires, exploitant une défense ougandaise dépassée (3-0, 64e). À leurs côtés, Hannibal Mejbri s’est affiché en patron du milieu, orchestrant les actions et offrant des solutions constantes à ses partenaires, confirmant son statut de capitaine et de chef d’orchestre du jeu tunisien.

Un coup d’arrêt évitable en fin de match

Relâchés après le troisième but, les Tunisiens se sont faits surprendre en fin de match par un but évitable de l’Ouganda, ternissant légèrement la copie pourtant presque parfaite. Cette petite alerte, mal vécue sur le banc, a fait réagir un sélectionneur soucieux de voir ses joueurs rester impliqués sur toute la durée du match. Cette exigence pourrait vite devenir un atout pour la Tunisie, désireuse d’allier spectacle et solidité jusqu’au terme de la phase de groupes.

La Tunisie : un outsider à surveiller

Grâce à ce succès net, les Aigles de Carthage avancent à hauteur du Nigeria en tête de leur poule et affirment leur ambition de jouer les trouble-fête jusqu’au bout. Pour une équipe souvent réputée pour sa rigueur défensive, cette entrée tonitruante confirme une volonté plus offensive, saluée parmi les observateurs africains. La progression de joueurs comme Achouri ou Mejbri, déjà clés dans un collectif en pleine confiance, renforce cette impression que la Tunisie fait plus que jamais office d’outsider très sérieux dans cette édition 2025.