Si une rumeur a relié Abdukodir Khusanov (21 ans) au RC Lens cet hiver, le défenseur de Manchester City est surtout la cible d’un autre club de Ligue 1 en pleine relance.

Et si Abdukodir Khusanov se relançait en Ligue 1 au mercato hivernal ? Transféré l’hiver dernier de Lens à Manchester City pour la coquette somme de 50 millions d’euros, l’ancien défenseur du RC Lens traverse une période compliquée en Angleterre. Depuis le 21 octobre, il n’a plus joué en Premier League, ce qui a forcément refroidi sa dynamique et laissé planer le doute sur sa place dans l’effectif des Cityzens.

Haise veut rapatrier Khusanov à Nice

Une situation que le RC Lens, mais aussi et surtout l’OGC Nice, voient comme une opportunité unique : un joueur jeune, tactiquement mature, et prêt à se relancer dans un championnat où il a déjà fait ses preuves. Selon le site Jeunes Footeux, l’OGC Nice envisage un prêt sec de six mois pour récupérer Khusanov et renforcer immédiatement sa défense, un secteur où le Gym a connu quelques difficultés.

Manchester City sera-til prêteur ?

Pour le RC Lens, récupérer son ancien soldat constituerait un double avantage : renforcer la charnière en l’absence de Jonathan Gradit tout en rappelant un joueur que les Sang et Or connaissent parfaitement. Si les deux clubs se positionnent sérieusement, l’hiver pourrait voir un duel spectaculaire mais encore faut-il que les dirigeants de Manchester City ouvrent la porte à un joueur sur qui ils ont massivement investi il y a un an.