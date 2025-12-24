À LA UNE DU 24 DéC 2025
[15:00]PSG Mercato : Doha a repris les commandes du dossier Bouaddi (LOSC)
[14:30]ASSE Mercato : le couperet est déjà tombé pour N’Guessan ! 
[14:00]OM, OL, Stade Rennais Mercato : un accord est tombé pour Abdelli !
[13:30]FC Nantes : les Kita jettent un grand froid sur le mercato hivernal ! 
[13:00]RC Lens Mercato : un autre club de L1 que le Racing tente le gros coup Khusanov ! 
[12:40]OM, RC Lens, LOSC, ASSE Mercato INFO BUT ! : Gessime Yassine a fait son choix
[12:16]FC Barcelone : Pedri a un penchant pour le PSG 
[11:48]OM, FC Nantes Mercato : c’est confirmé pour Neal Maupay, ça bouge enfin !
[11:21]Revue de presse : Haise lâche une bombe sur l’avenir de Clauss, un ex Rennais vers Paris, un départ surprise au RC Lens ?
[11:00]CAN 2025 : grosse pression pour les grands débuts de l’Algérie 
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

RC Lens Mercato : un autre club de L1 que le Racing tente le gros coup Khusanov ! 

Par Bastien Aubert - 24 Déc 2025, 13:00
💬 Commenter
Abdukodir Khusanov (Manchester City)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Si une rumeur a relié Abdukodir Khusanov (21 ans) au RC Lens cet hiver, le défenseur de Manchester City est surtout la cible d’un autre club de Ligue 1 en pleine relance.

Et si Abdukodir Khusanov se relançait en Ligue 1 au mercato hivernal ? Transféré l’hiver dernier de Lens à Manchester City pour la coquette somme de 50 millions d’euros, l’ancien défenseur du RC Lens traverse une période compliquée en Angleterre. Depuis le 21 octobre, il n’a plus joué en Premier League, ce qui a forcément refroidi sa dynamique et laissé planer le doute sur sa place dans l’effectif des Cityzens. 

Haise veut rapatrier Khusanov à Nice

Une situation que le RC Lens, mais aussi et surtout l’OGC Nice, voient comme une opportunité unique : un joueur jeune, tactiquement mature, et prêt à se relancer dans un championnat où il a déjà fait ses preuves. Selon le site Jeunes Footeux, l’OGC Nice envisage un prêt sec de six mois pour récupérer Khusanov et renforcer immédiatement sa défense, un secteur où le Gym a connu quelques difficultés. 

Manchester City sera-til prêteur ?

Pour le RC Lens, récupérer son ancien soldat constituerait un double avantage : renforcer la charnière en l’absence de Jonathan Gradit tout en rappelant un joueur que les Sang et Or connaissent parfaitement. Si les deux clubs se positionnent sérieusement, l’hiver pourrait voir un duel  spectaculaire mais encore faut-il que les dirigeants de Manchester City ouvrent la porte à un joueur sur qui ils ont massivement investi il y a un an.

RC LensOGC Nice

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : OGC Nice, RC Lens