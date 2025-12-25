FC Nantes Mercato : la piste d’un numéro 9 s’éteint

Sauf grosse surprise, Louis Munteanu (Cluj) ne devrait pas débarquer au FC Nantes cet hiver.

Après avoir déjà recruté Deiver Machado et Rémy Cabella cet hiver, le FC Nantes souhaiterait encore renforcer l’effectif d’Ahmed Kantari et surveillerait notamment le marché des attaquants pour combler un possible départ de Mostafa Mohamed. Parmi les pistes évoquées, le nom de Louis Munteanu, avant-centre de Cluj, a été cité.

Fin de la piste Munteanu !

Mais cette piste ne semble pas crédible. Si le journaliste turc, Ekrem Konur, a confirmé l’intérêt du FC Nantes pour l’attaquant roumain, le journaliste de Ouest-France et RMC Sport, David Phelippeau, a jeté un coup de froid sur cette piste. « Rien entendu à ce sujet », a lâché le suiveur du FCN sur X.

De son côté, Emmanuel Merceron a laissé entendre que le club des bords de l’Erdre n’envisagerait pas de transfert payant cet hiver, rendant l’opération peu probable puisque Cluj, dont la situation financière est critique, attend un transfert sec pour son joueur.