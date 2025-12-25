À LA UNE DU 25 DéC 2025
[10:01]Real Madrid : un énorme coup tenté pour remplacer Xabi Alonso… la réponse est brutale
[09:41]PSG Mercato : deux postes ciblés cet hiver, les priorités de Luis Enrique sont connues
[09:25]OM, OL, Stade Rennais Mercato : un nouveau club de Ligue 1 sur Abdelli, ses exigences sont connues !
[09:11]FC Nantes Mercato : après Machado et Cabella, un pari fou tenté pour éviter la Ligue 2 ?
[09:00]OM : Benatia réalise encore des miracles au Mercato, le peuple marseillais va halluciner ! 
[08:00]FC Nantes Mercato : la piste d’un numéro 9 s’éteint
[07:00]ASSE Mercato : Kilmer a raté une figure du FC Nantes et s’en mord les doigts 
[00:00]OL Mercato : Endrick débarque de Madrid avec une bombe atomique dans ses valises !
[23:30]Mercato : le PSG doit-il vraiment rester les bras croisés cet hiver ?
[23:00]OM Mercato : en plus d’Angel Gomes, ça avance pour un autre départ !
FC Nantes Mercato : la piste d’un numéro 9 s’éteint

Par Fabien Chorlet - 25 Déc 2025, 08:00
Louis Munteanu sous le maillot de sélection roumaine

Sauf grosse surprise, Louis Munteanu (Cluj) ne devrait pas débarquer au FC Nantes cet hiver.

Après avoir déjà recruté Deiver Machado et Rémy Cabella cet hiver, le FC Nantes souhaiterait encore renforcer l’effectif d’Ahmed Kantari et surveillerait notamment le marché des attaquants pour combler un possible départ de Mostafa Mohamed. Parmi les pistes évoquées, le nom de Louis Munteanu, avant-centre de Cluj, a été cité.

Fin de la piste Munteanu !

Mais cette piste ne semble pas crédible. Si le journaliste turc, Ekrem Konur, a confirmé l’intérêt du FC Nantes pour l’attaquant roumain, le journaliste de Ouest-France et RMC Sport, David Phelippeau, a jeté un coup de froid sur cette piste. « Rien entendu à ce sujet », a lâché le suiveur du FCN sur X.

De son côté, Emmanuel Merceron a laissé entendre que le club des bords de l’Erdre n’envisagerait pas de transfert payant cet hiver, rendant l’opération peu probable puisque Cluj, dont la situation financière est critique, attend un transfert sec pour son joueur.

