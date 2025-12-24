À LA UNE DU 24 DéC 2025
[15:00]PSG Mercato : Doha a repris les commandes du dossier Bouaddi (LOSC)
[14:30]ASSE Mercato : le couperet est déjà tombé pour N’Guessan ! 
[14:00]OM, OL, Stade Rennais Mercato : un accord est tombé pour Abdelli !
[13:30]FC Nantes : les Kita jettent un grand froid sur le mercato hivernal ! 
[13:00]RC Lens Mercato : un autre club de L1 que le Racing tente le gros coup Khusanov ! 
[12:40]OM, RC Lens, LOSC, ASSE Mercato INFO BUT ! : Gessime Yassine a fait son choix
[12:16]FC Barcelone : Pedri a un penchant pour le PSG 
[11:48]OM, FC Nantes Mercato : c’est confirmé pour Neal Maupay, ça bouge enfin !
[11:21]Revue de presse : Haise lâche une bombe sur l’avenir de Clauss, un ex Rennais vers Paris, un départ surprise au RC Lens ?
[11:00]CAN 2025 : grosse pression pour les grands débuts de l’Algérie 
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes : les Kita jettent un grand froid sur le mercato hivernal ! 

Par Bastien Aubert - 24 Déc 2025, 13:30
💬 Commenter
Franck et Waldemar Kita au FC Nantes

Si le FC Nantes souhaite recruter au mercato hivernal, un détail d’importance a peut-être échappé aux supporters des Canaris. 

Le FC Nantes souhaite renforcer son effectif cet hiver mais un détail crucial pourrait refroidir les ardeurs des supporters : les transferts payants ne sont pas à l’ordre du jour ! Selon Emmanuel Merceron, « pas de transfert payant pour le FCN : prêt ou libre avec de plus gros salaires possibles ». Une déclaration qui clarifie la stratégie des dirigeants et dessine les contours d’un mercato hivernal très particulier.

Pas de transfert payant au FC Nantes en janvier !

Concrètement, cela signifie que toutes les recrues qui poseront le pied à Nantes ne seront là que pour un temps limité. Sans doute uniquement six mois, pour assurer l’opération maintien en Ligue 1. Le FC Nantes privilégiera les prêts ou les joueurs libres, parfois en proposant des salaires attractifs pour séduire des profils capables d’apporter immédiatement une plus-value sur le terrain. Une méthode prudente, qui protège les finances mais limite la marge de manœuvre pour s’offrir des joueurs capables de transformer l’équipe sur le long terme.

Des salaires revus à la hausse ?

Cette approche montre que les dirigeants du FC Nantes veulent jouer la carte du pragmatisme et de la sécurité financière plutôt que celle du grand coup spectaculaire. Les renforts attendus seront choisis pour leur efficacité immédiate, leur capacité à s’intégrer rapidement et à pallier les absences ou les lacunes de l’effectif. En revanche, ils ne permettront pas au FC Nantes de révolutionner son jeu ou de viser des exploits majeurs dès cette saison. Pour les supporters, le message est clair : le mercato hivernal ne sera pas synonyme de grands noms ou de transferts clinquants, mais d’opérations réfléchies et ciblées. 

FC Nantes

Actu foot FC Nantes : les infos les plus chaudes

Vidéos FC Nantes : toutes les infos foot