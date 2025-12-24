À LA UNE DU 24 DéC 2025
[12:16]FC Barcelone : Pedri a un penchant pour le PSG 
[11:48]OM, FC Nantes Mercato : c’est confirmé pour Neal Maupay, ça bouge enfin !
[11:21]Revue de presse : Haise lâche une bombe sur l’avenir de Clauss, un ex Rennais vers Paris, un départ surprise au RC Lens ?
[11:00]CAN 2025 : grosse pression pour les grands débuts de l’Algérie 
[10:47]LOSC Mercato : Létang torpille une piste très sérieuse de l’OM et du RC Lens ! 
[10:13]ASSE Mercato : Duffus pousse un peu plus Stassin vers la sortie
[09:45]Revue de presse espagnole : Rashford scelle son avenir au FC Barcelone, une recrue au Real Madrid ! 
[09:16]OL Mercato : Endrick fait déjà scandale, les supporters lyonnais choqués ! 
[08:48]FC Nantes Mercato : Cabella refroidi, le projet Kantari fait déjà fuir les recrues !
[08:15]Stade Rennais Mercato : Blas out, Beye déboule sur LA future star argentine ! 
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes Mercato : Cabella refroidi, le projet Kantari fait déjà fuir les recrues !

Par Bastien Aubert - 24 Déc 2025, 08:48
💬 Commenter
Rémy Cabella (Olympiakos)
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Proche de s’engager au FC Nantes en fin de semaine dernière, Rémy Cabella (Olympiakos, 35 ans) n’a toujours pas signé chez les Canaris. Inquiétant ? 

Rien n’est jamais simple au FC Nantes. Alors que Rémy Cabella semblait tout proche de s’engager avec les Canaris en fin de semaine dernière, le dossier traîne et commence sérieusement à interroger. À 35 ans, le milieu offensif de l’Olympiakos devait apporter expérience et créativité à Ahmd Kantari mais le silence autour de sa signature est devenu assourdissant ces derniers jours.

« Beaucoup de joueurs refroidis en voyant Nantes »

Selon Bouchaïb Hailoui, insider qui a été le premier à évoquer l’intérêt du FC Nantes pour Will Still, le problème dépasse largement le simple cas Cabella. Le contexte global et l’instabilité chronique du club refroidirait plusieurs joueurs ciblés cet hiver. « Beaucoup de joueurs sont refroidis en voyant le staff inexpérimenté et le manque de joueurs au club ainsi que Kitaland au FC Nantes », affirme-t-il, pointant directement du doigt l’environnement sportif actuel. La nomination de Kantari au centre du projet sportif, censée apporter de la stabilité, semble au contraire susciter des doutes à l’extérieur.

Pessimisme pour Cabella 

Un manque d’expérience perçu, un effectif jugé trop léger et une organisation sportive encore floue : autant de signaux négatifs qui compliquent sérieusement le travail de la direction sur le marché des transferts. Et Cabella dans tout ça ? L’optimisme n’est clairement plus de mise. « Cabella je suis pessimiste », tranche Hailoui sur X. Un message limpide, qui laisse entendre que l’ancien Montpelliérain et Stéphanois pourrait finalement ne jamais poser ses valises à la Jonelière, malgré un intérêt mutuel initial. Ce possible échec serait un nouveau coup dur pour le FC Nantes, déjà en difficulté pour attirer des profils d’expérience capables d’encadrer un groupe jeune et fragile. À l’approche d’un mercato hivernal crucial pour le maintien, l’année 2025 pourrait mal finir.

FC Nantes

Actu foot FC Nantes : les infos les plus chaudes

Vidéos FC Nantes : toutes les infos foot