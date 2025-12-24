Proche de s’engager au FC Nantes en fin de semaine dernière, Rémy Cabella (Olympiakos, 35 ans) n’a toujours pas signé chez les Canaris. Inquiétant ?

Rien n’est jamais simple au FC Nantes. Alors que Rémy Cabella semblait tout proche de s’engager avec les Canaris en fin de semaine dernière, le dossier traîne et commence sérieusement à interroger. À 35 ans, le milieu offensif de l’Olympiakos devait apporter expérience et créativité à Ahmd Kantari mais le silence autour de sa signature est devenu assourdissant ces derniers jours.

« Beaucoup de joueurs refroidis en voyant Nantes »

Selon Bouchaïb Hailoui, insider qui a été le premier à évoquer l’intérêt du FC Nantes pour Will Still, le problème dépasse largement le simple cas Cabella. Le contexte global et l’instabilité chronique du club refroidirait plusieurs joueurs ciblés cet hiver. « Beaucoup de joueurs sont refroidis en voyant le staff inexpérimenté et le manque de joueurs au club ainsi que Kitaland au FC Nantes », affirme-t-il, pointant directement du doigt l’environnement sportif actuel. La nomination de Kantari au centre du projet sportif, censée apporter de la stabilité, semble au contraire susciter des doutes à l’extérieur.

Pessimisme pour Cabella

Un manque d’expérience perçu, un effectif jugé trop léger et une organisation sportive encore floue : autant de signaux négatifs qui compliquent sérieusement le travail de la direction sur le marché des transferts. Et Cabella dans tout ça ? L’optimisme n’est clairement plus de mise. « Cabella je suis pessimiste », tranche Hailoui sur X. Un message limpide, qui laisse entendre que l’ancien Montpelliérain et Stéphanois pourrait finalement ne jamais poser ses valises à la Jonelière, malgré un intérêt mutuel initial. Ce possible échec serait un nouveau coup dur pour le FC Nantes, déjà en difficulté pour attirer des profils d’expérience capables d’encadrer un groupe jeune et fragile. À l’approche d’un mercato hivernal crucial pour le maintien, l’année 2025 pourrait mal finir.