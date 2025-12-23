FC Nantes Mercato : le départ de Tati déjà anticipé, feu vert pour le PSG et le FC Barcelone ?

En plein marasme en Ligue 1 — les Canaris étant dans la zone de relégation avant l’ouverture du marché des transferts — le FC Nantes s’affaire à renforcer son secteur défensif. Après une série de résultats décevants qui ont poussé la direction à se séparer de l’entraîneur Luis Castro, le club cherche désormais des solutions durables pour solidifier sa charnière centrale.

Un profil à (re)lancer

Selon Top Mercato, parmi les noms évoqués dans les discussions en coulisses figurerait Julien Lomboto, un jeune défenseur français de 23 ans, actuellement sous contrat avec le club portugais de Rio Ave FC. Né à Amiens, Lomboto a fait ses premières armes en France avant de s’engager au Portugal, où il alterne entre l’équipe première et des expériences en prêt en Liga Portugal 2.

International franco-congolais, ce profil athlétique (1,92 m) est apprécié pour sa polyvalence entre défenseur central et milieu défensif, ainsi que pour sa capacité à s’imposer dans les duels. À Rio Ave, il totalise seulement 3 apparitions cette saison (131 minutes) en Primeira Liga et a été prêté ces dernières saisons pour gagner du temps de jeu.

Lomboto comme successeur de Tati ?

Le contrat de Lomboto court jusqu’en juin 2026, ce qui en fait une cible accessible pour Nantes cet hiver, d’autant que le joueur n’a pas prolongé l’offre proposée par Rio Ave, ouvrant la porte à un transfert plus abordable et à des négociations plus souples. De plus, la source rapporte que cette arrivée pourrait servir à compenser un éventuel départ de Tylel Tati, très courtisé, notamment par le PSG et le FC Barcelone.

Ce dossier ne fait toutefois pas l’unanimité en Europe : plusieurs clubs portugais et étrangers surveillent de près ce défenseur en devenir, conscient de son potentiel et de son futur statut de joueur sans clause excessive.

Pour le FC Nantes, qui vient récemment de renforcer déjà son effectif avec l’arrivée du Colombien Deiver Machado en tant que joker médical, trouver des solutions en défense centrale reste une priorité absolue si l’objectif est d’éviter la relégation.