À LA UNE DU 24 DéC 2025
[15:00]PSG Mercato : Doha a repris les commandes du dossier Bouaddi (LOSC)
[14:30]ASSE Mercato : le couperet est déjà tombé pour N’Guessan ! 
[14:00]OM, OL, Stade Rennais Mercato : un accord est tombé pour Abdelli !
[13:30]FC Nantes : les Kita jettent un grand froid sur le mercato hivernal ! 
[13:00]RC Lens Mercato : un autre club de L1 que le Racing tente le gros coup Khusanov ! 
[12:40]OM, RC Lens, LOSC, ASSE Mercato INFO BUT ! : Gessime Yassine a fait son choix
[12:16]FC Barcelone : Pedri a un penchant pour le PSG 
[11:48]OM, FC Nantes Mercato : c’est confirmé pour Neal Maupay, ça bouge enfin !
[11:21]Revue de presse : Haise lâche une bombe sur l’avenir de Clauss, un ex Rennais vers Paris, un départ surprise au RC Lens ?
[11:00]CAN 2025 : grosse pression pour les grands débuts de l’Algérie 
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE Mercato : le couperet est déjà tombé pour N’Guessan ! 

Par Bastien Aubert - 24 Déc 2025, 14:30
💬 Commenter
Djylian N'Guessan (ASSE)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Très courtisé au mercato, Djylian N’Guessan (17 ans) pourrait rapporter gros à l’ASSE puisqu’une première approche de Chelsea pour un montant avoisinant les 8M€ a été éventée. 

La situation de Djylian N’Guessan fait débat à l’ASSE. Approché par Chelsea avec une offre de 8 millions d’euros à la clé, le jeune attaquant de 17 ans semble verrouillé par Kilmer Sports, qui ne céderont pas à moins de 15 M€ au mercato.

« J’ai un peu de mal à comprendre la hype »

Si le joueur semble donc avoir un avenir à l’ASSE, certains supporters ne comprennent pas trop pourquoi les dirigeants stéphanois croient autant en lui. « J’ai un peu de mal à comprendre la hype autour de Djylian N’Guessan, assène Joss Randall chez Peuple Vert. Le gamin a 17 ans, et pour l’instant, il n’a encore rien prouvé dans le football d’adulte. J’aurais aimé le voir davantage, mais il est souvent blessé depuis un an ou en sélection. Et les fois où je l’ai vu, il a été soit employé au mauvais endroit (sur l’aile gauche face à Nantes). Je ne sais pas quoi penser de ce joueur parce que je l’ai très peu vu et le peu que je l’ai vu ne m’a pas convaincu. »

Eymard plus fort que N’Guessan ?

Le célèbre Randall n’est pas le seul à ne pas comprendre la hype autour de N’Guessan. Toujours dans le  Sainté Night Club de ce lundi, Bérenger de Midi Libre partage son point de vue : « Il a sûrement beaucoup de qualités. Peut-être qu’il va exploser plus tard, dans deux ans. On ne sait pas, je n’en sais rien. Mais sur la dizaine d’apparitions que je pu observer, je ne vois rien qui m’a sauté aux yeux. Le match de Paul Eymard face à Nice m’a montré plus de certitude sur un potentiel à développer. Et si demain, un club nous offre 8, 10, 12 millions d’euros, allons-y. Peut-être qu’on s’en mordra les doigts dans quelques mois mais pour l’instant, sur ce que je lui vois faire, ce ne sera pas une terrible nouvelle pour l’ASSE. »

ASSE

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes

Vidéos ASSE : toutes les infos foot