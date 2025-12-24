ASSE Mercato : le couperet est déjà tombé pour N’Guessan ! 

Très courtisé au mercato, Djylian N’Guessan (17 ans) pourrait rapporter gros à l’ASSE puisqu’une première approche de Chelsea pour un montant avoisinant les 8M€ a été éventée.

La situation de Djylian N’Guessan fait débat à l’ASSE. Approché par Chelsea avec une offre de 8 millions d’euros à la clé, le jeune attaquant de 17 ans semble verrouillé par Kilmer Sports, qui ne céderont pas à moins de 15 M€ au mercato.

« J’ai un peu de mal à comprendre la hype »

Si le joueur semble donc avoir un avenir à l’ASSE, certains supporters ne comprennent pas trop pourquoi les dirigeants stéphanois croient autant en lui. « J’ai un peu de mal à comprendre la hype autour de Djylian N’Guessan, assène Joss Randall chez Peuple Vert. Le gamin a 17 ans, et pour l’instant, il n’a encore rien prouvé dans le football d’adulte. J’aurais aimé le voir davantage, mais il est souvent blessé depuis un an ou en sélection. Et les fois où je l’ai vu, il a été soit employé au mauvais endroit (sur l’aile gauche face à Nantes). Je ne sais pas quoi penser de ce joueur parce que je l’ai très peu vu et le peu que je l’ai vu ne m’a pas convaincu. »

Eymard plus fort que N’Guessan ?

Le célèbre Randall n’est pas le seul à ne pas comprendre la hype autour de N’Guessan. Toujours dans le Sainté Night Club de ce lundi, Bérenger de Midi Libre partage son point de vue : « Il a sûrement beaucoup de qualités. Peut-être qu’il va exploser plus tard, dans deux ans. On ne sait pas, je n’en sais rien. Mais sur la dizaine d’apparitions que je pu observer, je ne vois rien qui m’a sauté aux yeux. Le match de Paul Eymard face à Nice m’a montré plus de certitude sur un potentiel à développer. Et si demain, un club nous offre 8, 10, 12 millions d’euros, allons-y. Peut-être qu’on s’en mordra les doigts dans quelques mois mais pour l’instant, sur ce que je lui vois faire, ce ne sera pas une terrible nouvelle pour l’ASSE. »