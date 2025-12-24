À LA UNE DU 24 DéC 2025
[17:54]CAN 2025 : porté par Mahrez, l’Algérie domine le Soudan
[17:30]OM Mercato : mauvaise nouvelle pour Balerdi, un départ se précise en janvier ! 
[17:07]FC Nantes Mercato : une nouvelle recrue a signé, au moins trois autres attendues !
[16:42]RC Lens : les pistes des Sang et Or pour le mercato hivernal
[16:18]Stade Rennais Mercato : le premier renfort de l’hiver connu ?
[15:54]OM : du nouveau est tombé sur la blessure d’Aguerd !
[15:34]CAN 2025 : le Burkina Faso de Koffi renverse la Guinée Équatoriale
[15:00]PSG Mercato : Doha a repris les commandes du dossier Bouaddi (LOSC)
[14:30]ASSE Mercato : le couperet est déjà tombé pour N’Guessan ! 
[14:00]OM, OL, Stade Rennais Mercato : un accord est tombé pour Abdelli !
CAN 2025 : porté par Mahrez, l’Algérie domine le Soudan

Par Fabien Chorlet - 24 Déc 2025, 17:54
La joie de Riyad Mahrez
Pour son entrée en lice à la CAN 2025, l’Algérie a dominé ce mercredi le Soudan (3-0).

L’Algérie a tenu son rang. Opposé au Soudan pour son premier match de la CAN 2025, les Fennecs l’ont facilement emporté (3-0) grâce à un doublé de Riyad Mahrez (2e, 61e) et un but d’Ibrahim Maza (85e). En supériorité numérique après l’exclusion de Salaheldin Alhassan (39e), les Algériens n’ont pas forcé leur talent en première période, avant de montrer un bien meilleur visage dans le second acte. À noter la belle prestation de Luca Zidane, auteur de deux interventions déterminantes.

Grâce à cette victoire, l’Algérie prend la tête du groupe E devant le Burkina Faso, vainqueur plus tôt dans la journée de la Guinée Équatoriale (2-1).

