CAN 2025 : porté par Mahrez, l’Algérie domine le Soudan

Pour son entrée en lice à la CAN 2025, l’Algérie a dominé ce mercredi le Soudan (3-0).

L’Algérie a tenu son rang. Opposé au Soudan pour son premier match de la CAN 2025, les Fennecs l’ont facilement emporté (3-0) grâce à un doublé de Riyad Mahrez (2e, 61e) et un but d’Ibrahim Maza (85e). En supériorité numérique après l’exclusion de Salaheldin Alhassan (39e), les Algériens n’ont pas forcé leur talent en première période, avant de montrer un bien meilleur visage dans le second acte. À noter la belle prestation de Luca Zidane, auteur de deux interventions déterminantes.

Grâce à cette victoire, l’Algérie prend la tête du groupe E devant le Burkina Faso, vainqueur plus tôt dans la journée de la Guinée Équatoriale (2-1).