OM : un terrible scénario déjà vu au PSG vient de se produire pour Aubameyang à la CAN

Le staff médical de l’Olympique de Marseille tire la sonnette d’alarme après le retour accéléré de Pierre-Emerick Aubameyang lors du choc Gabon-Cameroun en ouverture de la CAN 2025. La prudence initialement prévue n’a pas été respectée, faisant planer un doute sur la suite de la compétition et la forme physique de l’attaquant phare marseillais.

L’OM et le Gabon, remake du clash entre le PSG et la FFF ?

Coup de théâtre dès la première journée du groupe F : alors que le plan prévoyait une reprise très progressive, Aubameyang est lancé dans le match bien plus tôt que prévu. Remplaçant au coup d’envoi, il intègre le terrain dès la 33e minute, alors que le Gabon est mené 1-0 par un Cameroun dominateur. Face à la pression du score face à un favori du tournoi, la sélection a fait appel à son capitaine, qui a finalement passé plus d’une heure sur la pelouse.

Ce scénario était loin de l’accord initial passé avec l’OM, qui tablait sur une rentrée en douceur, potentiellement limitée à quelques minutes seulement. Le choix de risquer une utilisation prolongée inquiète Marseille, surtout en raison de la récente blessure du joueur à la cuisse, comme le rapporte RMC Sport. Quand on se rappelle des récents événements entre le PSG et la FFF pour Doué et Dembélé, on pouvait largement prévoir un scénario similaire entre l’OM et le Gabon.

Un retour prématuré sur fond de blessure

Avant ce match, Pierre-Emerick Aubameyang suivait encore un protocole de réathlétisation à Marseille. Souffrant d’un problème musculaire, son départ vers le Maroc avait été repoussé pour bénéficier d’un encadrement médical renforcé. Du côté olympien, on jugeait que sa phase de récupération n’était pas terminée, et qu’il n’était pas prêt pour des efforts à haute intensité.

La tentation du Gabon d’aligner son atout majeur, malgré la mise en garde de Marseille sur la fragilité persistante du joueur, fait craindre une rechute imminente. Un contexte d’autant plus tendu qu’une absence future d’Aubameyang lors des prochains rendez-vous décisifs de l’OM en Ligue 1 pourrait pénaliser tout le collectif.

Aubameyang, entre ambition et précaution pour la suite

À 36 ans, la motivation d’Aubameyang pour briller lors de cette Coupe d’Afrique des Nations est immense : le Gabon compte sur son buteur pour bousculer la hiérarchie du football africain. Mais cette volonté de répondre présent risque de bousculer l’ensemble de la saison, tant pour la suite de la CAN que pour ses échéances en club avec Marseille.

Le staff olympien surveille désormais de très près les prochaines étapes pour son attaquant, dont la saison avait déjà été marquée par de belles performances comme ce but marquant inscrit à Nice. L’avenir à court terme d’Aubameyang reste chargé d’incertitudes : entre sa convalescence jugée trop courte et un calendrier intensif, la crainte d’une rechute est bien réelle côté marseillais.