OL : à Lyon, le retour d’Aulas au premier plan pose déjà problème
BUT! Football Club
Équipe de France vs PSG : la réponse musclée de Deschamps sur la gestion des blessures

Louis Chrestian
8 septembre 2025

La tension monte d’un cran entre le Paris Saint-Germain et l’équipe de France. En cause, la gestion des blessures d’Ousmane Dembélé et Désiré Doué durant le rassemblement des Bleus, alors que le club parisien exige un protocole médico-sportif plus strict. Face à la polémique, Didier Deschamps a livré une réponse ferme, posant le cadre de l’autorité en sélection nationale à la veille d’un match important contre l’Islande.

PSG et FFF : pourquoi la tension monte

La blessure d’Ousmane Dembélé, absent près de deux mois, et celle de Désiré Doué ont mis le feu aux poudres entre le PSG, qui voit deux de ses cadres sur le flanc, et la Fédération française de football. Le club de la capitale réclame désormais un protocole médical clair, transparent et pensé en collaboration entre les staffs des clubs et de la sélection. De quoi raviver les crispations autour de la gestion des internationaux, notamment lors des trêves aux enjeux élevés.

Le discours ferme de Didier Deschamps

Interrogé en conférence de presse, Didier Deschamps n’a laissé aucune place au doute : « Je suis sélectionneur, je ne sais pas de quel protocole on me parle. Ce n’est pas de mon ressort. Les choses ont été faites de manière professionnelle et progressive. » Un refus net de céder sous la pression des clubs, tout en rappelant qu’il n’y a aucune animosité envers le PSG : « Le PSG n’est pas notre adversaire, nous avons simplement des intérêts parfois divergents. » Deschamps garde la main sur la gestion de son groupe, privilégiant le sérieux et la responsabilité. Le maintien de Bradley Barcola dans le groupe tricolore malgré la tempête médiatique illustre son inflexibilité face au contexte.

Les règles autour des blessures en sélection

L’encadrement médical à Clairefontaine est strict : chaque joueur doit acter officiellement sa blessure sur place. Lorsque cela s’avère impossible, la situation est tranchée par les instances, sans dérogation. Pour Didier Deschamps, le respect des règles prime sur les polémiques, une position partagée par d’autres sélections confrontées à des exigences de calendriers surchargés. La dimension du temps de récupération réduit a d’ailleurs été pointée du doigt par le sélectionneur, soumettant à réflexion l’équilibre entre aspirations sportives et santé des joueurs.

Quelles conséquences pour les Bleus et le PSG ?

Le bras de fer entre clubs et sélection nationale s’amplifie, et le PSG comme la FFF cherchent à peser dans un dialogue sous haute tension. Mais, à l’aube d’un rendez-vous crucial face à l’Islande dans les qualifications pour le Mondial 2026, Didier Deschamps ne dévie pas de sa ligne : il décide, assume ses choix et affiche sa volonté de protéger le groupe des Bleus.

