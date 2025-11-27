OM : Aubameyang vers une absence face à l’Union Saint-Gilloise ? La CAN redistribue les cartes
OM : Aubameyang vers une absence face à l’Union Saint-Gilloise ? La CAN redistribue les cartes

Louis Chrestian
27 novembre 2025

L’OM menacé d’un coup dur avant son choc européen

À quelques jours du match crucial face à l’Union Saint-Gilloise, l’Olympique de Marseille pourrait devoir se passer de Pierre-Emerick Aubameyang. Le buteur gabonais devrait en effet rejoindre sa sélection pour préparer la CAN 2025, ce qui le rendrait indisponible pour la rencontre européenne.

Pour l’instant, rien n’est officiellement confirmé, mais les premières indications vont dans le sens d’une probable absence.

Côté belge, une absence majeure : Adem Zorgane forfait pour les mêmes raisons

Si l’OM risque de perdre Aubameyang, l’Union Saint-Gilloise devra aussi composer avec une défection de taille : Adem Zorgane ne sera pas disponible pour affronter Marseille.
Passeur décisif et homme du match face à Galatasaray hier soir, le milieu algérien manquera cette rencontre importante. Une perte significative pour les Belges tant Zorgane est devenu un élément central dans l’organisation du jeu, capable de dicter le tempo et de casser les lignes.
Une absence qui pourrait rebattre légèrement les cartes côté USG.

Le règlement de la CAN impose un calendrier strict

Les clubs sont soumis à des obligations fermes édictées par la CAF :

  • Libération des joueurs internationaux à partir du 8 décembre
  • Transmission des listes officielles le 11 décembre
  • Présence obligatoire au Maroc au moins 5 jours avant leur premier match

Dans ce contexte, Aubameyang pourrait être requis par le Gabon avant la confrontation européenne, ce qui compliquerait fortement la disponibilité du joueur.

Aubameyang pourrait encore jouer… mais rien n’est clarifié

Une nuance importante subsiste :
Auba pourrait très bien disputer le match de Ligue des Champions et rejoindre sa sélection juste après, si les négociations entre clubs et fédérations aboutissent.

Tout dépendra :

  • des discussions entre l’OM et la Fédération gabonaise,
  • de la flexibilité accordée pour un match européen décisif,
  • et des fameuses listes officielles attendues le 11 décembre.

Pour le moment, aucun document officiel, communiqué de la CAF ou annonce de la sélection gabonaise ne confirme son départ anticipé.

Une situation en suspens mais surveillée de près

À l’OM comme chez les supporters, on reste prudent. Les clubs cherchent souvent à obtenir des aménagements de calendrier pour les matchs majeurs, et il n’est pas impossible que des négociations soient en cours.

La seule certitude : Tant que les listes officielles ne sont pas publiées le 11 décembre, tout reste ouvert.

Le dénouement approche

Marseille pourrait donc connaître un tournant sportif et stratégique dans les jours à venir.
Aubameyang sera-t-il présent pour affronter l’Union Saint-Gilloise ou déjà en route pour la CAN ?
Réponse imminente… et décisive.

