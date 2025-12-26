🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Un vent nouveau souffle sur la carrière de Benjamin Guy. Après avoir marqué de son empreinte le staff technique de l’AS Saint-Étienne, le préparateur physique se lance dans un défi prometteur : renforcer la sélection du Sénégal de Pape Thiaw avec son expertise.

Retour sur le passage de Benjamin Guy chez les Verts

L’aventure de Benjamin Guy à l’ASSE débute en décembre 2022, dans un contexte de transition, suite au départ de Sébastien Sangnier. Très vite, il s’impose par sa rigueur et sa capacité à fédérer, assurant la préparation physique des Verts jusqu’en juin 2025. Kilmer a fait le choix d’attirer des profils plus référencés, ce qui a poussé Guy vers la sortie.

Ce long bail à Saint-Étienne s’est tissé au rythme des exigences de la Ligue 2 et de la Ligue 1, Benjamin Guy devenant un repère pour les joueurs comme pour le staff. L’annonce de la fin de cette collaboration et l’arrivée de son successeur a marqué, en interne, la fin d’un cycle.

Un départ marqué par la soif de nouveaux challenges

C’est à l’été 2025, au terme de son contrat, que Benjamin Guy tourne la page verte. Sur ses réseaux, il partage une émotion sincère : « Mon contrat en tant que préparateur physique avec l’ASSE s’est terminé en juin dernier. Je suis reconnaissant pour cette expérience enrichissante au sein d’un club aussi emblématique, aux côtés de joueurs et de staffs passionnés. Je suis aujourd’hui à la recherche d’un nouveau challenge prêt à m’investir pleinement pour contribuer à la performance collective. »

Cette déclaration, relayée auprès de ses pairs, traduit autant la reconnaissance d’un homme que l’appétit intact du professionnel pour les défis de haut niveau.

Nouvelle aventure avec la sélection sénégalaise

La sélection du Sénégal a flairé l’opportunité, accueillant Benjamin Guy au sein de son staff pour préparer au mieux l’échéance continentale à venir. D’abord discret lors des premières séances au stade Abdoulaye Wade, il a rapidement pris part à la supervision des Lions, épaulant le coach Flamma dans la planification des stratégies physiques.

Son implication a pris de l’ampleur, particulièrement lors des entraînements à huis clos à l’approche de la compétition. Son expertise, forgée sous la pression du championnat français, doit désormais permettre à une sélection ambitieuse d’affiner ses standards physiques. C’est tout un pays qui espère profiter de ce savoir-faire venu de la Loire.

Avec une victoire 3-0 face au Botswana pour lancer la compétition, le Sénégal fait partie des favoris pour remporter cette CAN 2025. Et quand on sait à quel point la préparation physique est un élément ô combien important dans une saison ou un tournoi, nul doute que le peuple sénégalais, en cas de victoire finale, remerciera Kilmer de ne pas avoir conservé Benjamin Guy…