CAN 2025 : un énorme coup de projecteur venu tout droit du PSG et du Real Madrid

L’annonce affole déjà les réseaux et fait monter la température du côté de Rabat : Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé pourraient bien prendre place dans les tribunes lors du très attendu Maroc-Mali. Un possible duo star qui, au-delà de la dimension people, promet d’ajouter un supplément d’âme à une CAN déjà marquée par la montée en puissance des Lions de l’Atlas, portés par l’amitié indéfectible d’Achraf Hakimi.

Le Maroc, pays hôte en pleine ascension

Organisateur de cette CAN 2025, le Maroc s’empare du devant de la scène continentale avec l’ambition de marquer les esprits. Après une victoire solide contre les Comores (2-0) pour son entrée dans la compétition, la sélection affiche déjà sa sérénité et son statut de favori. Demi-finalistes de la dernière Coupe du monde, les Lions de l’Atlas se savent très attendus, à l’image d’un public marocain qui espère des soirées magiques au Complexe Moulay Abdellah.

Sous la conduite de Walid Regragui, les supporters rêvent de voir leur équipe soulever la coupe, avec l’énergie de tout un peuple derrière elle. Reste à transformer cette ferveur en ambiance de feu, un défi alors que certains stades peinent à faire le plein en ce début de tournoi.

Mbappé et Dembélé, invités de marque attendus

Le simple bruit de leur possible venue fait tourner toutes les têtes. Kylian Mbappé, star internationale et du Real Madrid, pourrait bien répondre à l’invitation lancée à l’occasion du choc face au Mali. Un clin d’œil à son amitié profonde avec Achraf Hakimi, son ancien complice du PSG. Leur complicité ne date pas d’hier : les deux hommes ont souvent échangé des gestes d’affection, que ce soit sur ou en dehors du terrain.

Ousmane Dembélé, Ballon d’Or 2025, fait aussi figure de potentiel invité. L’actuel ailier du PSG, très proche d’Hakimi, est moins rayonnant cette saison, mais reste tout de même considéré comme l’un des joueurs les plus spectaculaires du moment. Voir ces deux figures du football mondial côtoyer le public marocain serait un signe fort de l’attrait toujours grandissant pour la compétition et de l’influence des relations humaines dans le foot actuel.

Le prestige de ces invités rejaillit bien au-delà du rectangle vert. L’effet « star power » promet de dynamiser les gradins : entre frissons, selfies et regards complices, la CAN 2025 s’offre une touche glamour qui fait vibrer les fans et rehausse le standing de l’évènement.

Une ambiance particulière autour des Lions de l’Atlas

Après un début de tournoi marqué par des tribunes parfois clairsemées, la perspective de croiser Mbappé et Dembélé au stade insuffle un nouvel engouement. Les projecteurs sont braqués sur Rabat. Le Maroc joue gros, devant son public, dans cette rencontre au sommet du groupe A dont la dynamique s’annonce explosive.

La présence de têtes d’affiche pourrait d’ailleurs renforcer l’ambition des organisateurs : offrir à la CAN un rayonnement inédit, fédérant médias, célébrités, supporters et joueurs autour de l’évènement. Tout semble réuni pour une nuit de fête : le suspense, du grand football, un public qui n’attend qu’à s’enflammer… et peut-être, dans les tribunes, des sourires complices entre stars du ballon rond.

Hakimi, le capitaine exemplaire de retour

Longtemps incertain après sa blessure, Achraf Hakimi a remporté son pari, et devrait bien être présent face au Mali. Ce retour imminent d’un capitaine charismatique transcende tout un groupe et rassure sons électionneur, prêt à s’appuyer sur l’aura de l’arrière droit du PSG.

Ce cocktail explosif entre retour du leader, montée en puissance de jeunes talents et soutien d’amis stars façonne un vestiaire prêt pour le rendez-vous.

Le groupe A relancé, regards tournés vers Rabat

Le Mali et la Zambie se sont neutralisés lors du premier choc du groupe, relançant tous les calculs et assaisonnant le suspense. Désormais, tous les regards se fixent sur cette affiche qui peut installer le Maroc dans une position de force.

L’enthousiasme grandit de jour en jour. La perspective d’une soirée où Hakimi pourrait enfin retrouver la pelouse, sous l’œil bienveillant de ses amis Mbappé et Dembélé, promet déjà de marquer la CAN. Le suspense reste entier quant à la composition de la tribune VIP et à l’issue du duel Maroc-Mali, où s’entrechoqueront ambition, talent et fierté nationale.