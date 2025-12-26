Maroc – Mali : on sait si Aguerd (OM) et Hakimi (PSG) seront titulaires

Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Nayef Aguerd (OM) devrait être titulaire ce vendredi lors de Maroc – Mali, au contraire d’Achraf Hakimi (PSG).

Après avoir facilement disposé des Comores (2-0) lors de son premier match de la CAN 2025, le Maroc va affronter ce dimanche (21h) le Mali, à l’occasion de la deuxième journée de la phase de poules.

Aguerd sera titulaire, pas Hakimi

Annoncé blessé après le match face aux Comores, Nayef Aguerd « n’a jamais rien eu ». C’est ce qu’a affirmé ce jeudi le sélectionneur marocain, Walid Regragui, en conférence de presse d’avant-match. Le défenseur central de l’Olympique de Marseille est donc bien apte pour cette rencontre contre le Mali et devrait tenir sa place en défense centrale.

De son côté, Achraf Hakimi pourrait jouer son premier match depuis sa blessure contractée lors du match de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich (1-2), le 4 novembre dernier. Selon le compte X @youssefamz13, suiveur du football marocain, le latéral droit parisien serait prêt à 100%, mais ne devrait pas être titulaire.

La compo probable du Maroc : Bono – Mazraoui, Aguerd, El Yamiq, Salah-Eddine – Ounahi, Amrabat, Saibari – Diaz, El Kaabi, El Aynaoui.