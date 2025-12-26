FC Nantes Mercato : la priorité des Kita après Machado et Cabella a fuité !

Mady Camara (PAOK Salonique) serait la nouvelle priorité du FC Nantes sur le marché des transferts.

En grand danger pour son maintien en Ligue 1, le FC Nantes a déjà bien avancé son mercato hivernal. Après avoir recruté Deiver Machado en tant que joker, le club des bords de l’Erdre aurait bouclé la venue de Rémy Cabella, qui aurait déjà signé son contrat avec les Canaris. Le FCN ne compterait pas s’arrêter là cet hiver et voudrait encore recruter un ou deux défenseurs centraux, un milieu relayeur au profil box-to-box et un ailier droit, si l’on en croit les informations de Ouest-France.

Mady Camara comme nouvelle priorité ?

Et la nouvelle priorité des dirigeants nantais se nommerait Mady Camara. Selon le journaliste grec, George Tsarouchas, le milieu de terrain du PAOK Salonique serait désormais la cible numéro 1 du FC Nantes sur le marché des transferts. L’actuel 17e de Ligue 1 souhaiterait un prêt jusqu’à la fin de la saison pour l’ancien joueur de l’AC Ajaccio, également courtisé par le club turc de Samsunspor. Le PAOK Salonique serait ouvert à la discussion.

Cette saison, Mady Camara a disputé 21 matchs toutes compétitions confondues avec le club grec pour 2 buts inscrits.