À LA UNE DU 26 DéC 2025
[10:14]Stade Rennais : les pistes de Rennes pour le mercato hivernal
[09:47]Revue de presse espagnole : une recrue en approche au Barça, le Real Madrid tient son premier renfort de l’été
[09:19]OM Mercato : Greenwood vers un départ, Longoria et Benatia fixent un prix fou
[08:52]ASSE Mercato : la première signature de l’hiver est connue !
[08:25]FC Nantes Mercato : la priorité des Kita après Machado et Cabella a fuité !
[07:58]Maroc – Mali : on sait si Aguerd (OM) et Hakimi (PSG) seront titulaires
[07:30]OM, OL, LOSC, Stade Rennais Mercato : un club en pole, un autre se retire pour Abdelli
[07:00]RC Lens : Oughourlian a lâché un petit tacle caché au PSG et à l’OM
[06:00]ASSE : un choix fort de Kilmer résonne jusqu’au Maroc… à la CAN
[05:00]OM Mercato : et si Marseille relançait Roony Bardghji au FC Barcelone cet hiver ?
FC Nantes Mercato : la priorité des Kita après Machado et Cabella a fuité !

Par Fabien Chorlet - 26 Déc 2025, 08:25
Mady Camara (PAOK Salonique)

Mady Camara (PAOK Salonique) serait la nouvelle priorité du FC Nantes sur le marché des transferts.

En grand danger pour son maintien en Ligue 1, le FC Nantes a déjà bien avancé son mercato hivernal. Après avoir recruté Deiver Machado en tant que joker, le club des bords de l’Erdre aurait bouclé la venue de Rémy Cabella, qui aurait déjà signé son contrat avec les Canaris. Le FCN ne compterait pas s’arrêter là cet hiver et voudrait encore recruter un ou deux défenseurs centraux, un milieu relayeur au profil box-to-box et un ailier droit, si l’on en croit les informations de Ouest-France.

Mady Camara comme nouvelle priorité ?

Et la nouvelle priorité des dirigeants nantais se nommerait Mady Camara. Selon le journaliste grec, George Tsarouchas, le milieu de terrain du PAOK Salonique serait désormais la cible numéro 1 du FC Nantes sur le marché des transferts. L’actuel 17e de Ligue 1 souhaiterait un prêt jusqu’à la fin de la saison pour l’ancien joueur de l’AC Ajaccio, également courtisé par le club turc de Samsunspor. Le PAOK Salonique serait ouvert à la discussion.

Cette saison, Mady Camara a disputé 21 matchs toutes compétitions confondues avec le club grec pour 2 buts inscrits.

