CAN 2025 : les Comores accrochés par la Zambie, Pandor (RC Lens) s’est encore fait remarquer

Prêté par le RC Lens, Yannick Pandor a été le dernier rempart inébranlable des Comores contre la Zambie. Un match sous haute tension qui laisse les espoirs comoriens intacts avant la dernière journée.

Pandor, le roc lensois qui préserve la survie des Comores

Déjà sous pression après une défaite inaugurale contre le Maroc, les Comores devaient impérativement réagir face à la Zambie pour rester en vie dans la compétition. Dans ce contexte brûlant, Yannick Pandor, prêté par le RC Lens, a multiplié les arrêts décisifs. Sa parade spectaculaire devant Saka à la 40e minute a clairement changé la donne, confirmant son statut de leader défensif.

Un duel crispé marqué par un but refusé à Maolida

Sur la pelouse, la tension s’est rapidement fait sentir, chaque action pouvant faire basculer le destin des deux équipes. Les Comores pensaient ouvrir le score grâce à Myziane Maolida, mais la VAR a refroidi la fête à la 18e minute. Malgré cette désillusion, les insulaires ont su garder leur sang-froid, dynamisés par la présence rassurante de Pandor entre leurs poteaux.

Les temps forts : Pandor veille, Selemani tout proche, Kangwa dangereux

Les occasions se sont enchaînées : les Comores bousculaient la Zambie en début de rencontre, puis Selemani a frôlé le poteau de la tête à la 80e minute, manquant de donner l’avantage. En toute fin de match, c’est encore Pandor qui a rassuré son équipe en captant un centre-tir brûlant de Kangwa dans le temps additionnel. À chaque moment chaud, le portier lensois s’est dressé, maintenant les siens à flots.

Un point précieux pour continuer à croire à l’exploit

Ce match nul, le premier de la compétition, laisse des regrets mais maintient les Comores vivants dans la course à la qualification. Avec 1 point dans ce groupe explosif, les hommes de Youssouf M’Changama restent sous pression, mais tout reste mathématiquement possible avant l’ultime journée de phase de groupes.

Dernière chance contre le Mali, Zambie en embuscade face au Maroc

Pour la dernière journée, les Comores devront impérativement battre le Mali pour espérer voir les huitièmes. De leur côté, les Chipolopolos joueront leur ticket face au Maroc. La tension s’annonce maximale, et le rôle de Pandor sera de nouveau central pour espérer un exploit.