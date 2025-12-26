À LA UNE DU 26 DéC 2025
[21:45]FC Nantes Mercato : une piste très ambitieuse a donné sa réponse aux Kita !
[21:11]Mercato : le RC Lens fait connaître sa position pour Gessime Yassine, l’OM jubile
[20:45]CAN 2025 : les Comores accrochés par la Zambie, Pandor (RC Lens) s’est encore fait remarquer
[20:31]PSG Mercato : Rüdiger à Paris en 2026 ? Le Real Madrid va prendre une décision !
[20:10]OM Mercato : gros rebondissement dans le dossier Saibari !
[19:41]PSG, OM, RC Lens, Stade Rennais : Pierre Ménès dévoile son équipe type de mi-saison en Ligue 1
[19:24]FC Barcelone Mercato : un effort à 5 M€, et le Barça aura un joueur clé dès cet hiver !
[18:51]OM Mercato : le PSG veut fourrer son nez dans un dossier qui fait grand bruit à Marseille
[18:31]Stade Rennais Mercato : un transfert à prix d’or se précise, le PSG et le Real Madrid sous pression
[18:14]FC Nantes : une qualif mais aussi de la frustration pour Mohamed avec l’Égypte à la CAN
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Mercato : le RC Lens fait connaître sa position pour Gessime Yassine, l’OM jubile

Par William Tertrin - 26 Déc 2025, 21:11
💬 Commenter
Gessime Yassine (Dunkerque)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

À seulement 20 ans, Gessime Yassine est devenu la véritable révélation de l’USL Dunkerque. Sa vitesse, son audace balle au pied et sa régularité ont secoué la Ligue 2 et mis la lumière sur un talent qui ne laisse aucun observateur indifférent. Déjà champion du monde U20 avec le Maroc, il multiplie les performances marquantes, prouvant qu’il a tout d’un futur grand.

Le RC Lens mesuré, une aubaine pour l’OM ?

La réussite de Yassine n’est pas passée inaperçue du côté de La Gaillette. Comme rapporté depuis plusieurs jours, le RC Lens surveille de près le dossier. Cependant, selon La Voix du Nord, repris par Orange Sports, le RCL « adopte une approche plus mesurée. Le coût élevé et les risques inhérents à un recrutement hivernal refroidissent les dirigeants artésiens ». Si l’OM s’est déjà positionné, le LOSC et l’AS Saint-Étienne ont aussi été cités parmi les prétendants. Mais, comme dévoilé sur notre site, c’est vers le RC Strasbourg que Yassine pencherait.

La Bundesliga sur le coup, l’Europe en éveil

Le phénomène dépasse les frontières françaises : le RB Leipzig, Hoffenheim, Mayence et le Werder Brême aussi se bousculent sur le dossier Yassine. Les clubs allemands raffolent des profils jeunes et explosifs pour dynamiter la Bundesliga, un championnat célèbre pour révéler les pépites offensives. Yassine coche toutes les cases : percussion, intelligence et marge de progression.

Dunkerque défend son joyau, l’enchère grimpe

Attaché à son ailier sous contrat jusqu’en 2027, Dunkerque ne compte pas céder facilement. L’estimation de Yassine se situe autour de 6 à 8 millions d’euros, valeur rare pour un joueur offensif aussi prometteur en Ligue 2. Le club veut faire monter les enchères et profiter d’un contexte où les ailiers créatifs se raréfient. Plus chaque jour passe, plus la tension monte dans le Nord : qui saura rafler la mise ?

OMRC Lens

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : OM, RC Lens