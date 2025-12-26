Mercato : le RC Lens fait connaître sa position pour Gessime Yassine, l’OM jubile

À seulement 20 ans, Gessime Yassine est devenu la véritable révélation de l’USL Dunkerque. Sa vitesse, son audace balle au pied et sa régularité ont secoué la Ligue 2 et mis la lumière sur un talent qui ne laisse aucun observateur indifférent. Déjà champion du monde U20 avec le Maroc, il multiplie les performances marquantes, prouvant qu’il a tout d’un futur grand.

Le RC Lens mesuré, une aubaine pour l’OM ?

La réussite de Yassine n’est pas passée inaperçue du côté de La Gaillette. Comme rapporté depuis plusieurs jours, le RC Lens surveille de près le dossier. Cependant, selon La Voix du Nord, repris par Orange Sports, le RCL « adopte une approche plus mesurée. Le coût élevé et les risques inhérents à un recrutement hivernal refroidissent les dirigeants artésiens ». Si l’OM s’est déjà positionné, le LOSC et l’AS Saint-Étienne ont aussi été cités parmi les prétendants. Mais, comme dévoilé sur notre site, c’est vers le RC Strasbourg que Yassine pencherait.

La Bundesliga sur le coup, l’Europe en éveil

Le phénomène dépasse les frontières françaises : le RB Leipzig, Hoffenheim, Mayence et le Werder Brême aussi se bousculent sur le dossier Yassine. Les clubs allemands raffolent des profils jeunes et explosifs pour dynamiter la Bundesliga, un championnat célèbre pour révéler les pépites offensives. Yassine coche toutes les cases : percussion, intelligence et marge de progression.

Dunkerque défend son joyau, l’enchère grimpe

Attaché à son ailier sous contrat jusqu’en 2027, Dunkerque ne compte pas céder facilement. L’estimation de Yassine se situe autour de 6 à 8 millions d’euros, valeur rare pour un joueur offensif aussi prometteur en Ligue 2. Le club veut faire monter les enchères et profiter d’un contexte où les ailiers créatifs se raréfient. Plus chaque jour passe, plus la tension monte dans le Nord : qui saura rafler la mise ?