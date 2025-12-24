OM, RC Lens, LOSC, ASSE Mercato : Dunkerque a fixé le prix de Gessime Yassine !

Il faudra débourser entre 6 et 10 millions d’euros pour arracher Gessime Yassine de Dunkerque cet hiver.

Gessime Yassine est l’un des joueurs les plus courtisés sur le marché des transferts cet hiver. Auteur de 2 buts et 5 passes cette saison avec Dunkerque et d’une Coupe du monde U20 remarquée et remarquable avec le Maroc, le natif de Salon-de-Provence pourrait quitter le club nordiste durant le mercato hivernal. L’Olympique de Marseille, le RC Lens, le LOSC, le Strasbourg ou encore l’AS Saint-Étienne seraient sur les rangs du joueur de 20 ans.

Dunkerque veut entre 6 et 10 M€ pour Yassine

Face à l’intérêt de tous ces clubs, Dunkerque serait ouvert par un départ de son joyau cet hiver et demanderait entre 6 et 10 millions d’euros, si l’on en croit les informations de La Voix du Nord. Un prix relativement raisonnable pour les courtisans de Gessime Yassine.

De son côté, le champion du monde U20 donnerait sa préférence au RC Strasbourg, comme nous vous l’avons révélé plus tôt dans la journée. Il verrait bien son avenir à Strasbourg, un club sous la tutelle de BlueCo où il pourrait s’aguerrir et se développer en Ligue 1 tout en restant dans le giron de Chelsea.