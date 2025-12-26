FC Nantes Mercato : une piste très ambitieuse a donné sa réponse aux Kita !

Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures.

Les ambitions des Kita sur Oskar Pietuszewski prennent un sérieux coup de froid. Apparemment courtisé par le FC Nantes, le jeune prodige polonais se rapproche clairement du FC Porto, à la faveur d’un dossier brûlant sur le marché hivernal.

Le rêve nantais contrarié : Pietuszewski file vers le Portugal

Comme relayé sur notre site, Oskar Pietuszewski faisait office de cible de choix pour le FC Nantes, mais le prodige n’a jamais été aussi proche de plier bagage… direction le FC Porto. Alors que les Canaris espéraient attirer l’ailier de 17 ans, c’est le club portugais qui mène la danse, prêt à frapper fort sur le mercato pour s’offrir l’une des plus grandes promesses venues de Jagiellonia Bialystok.

Le joueur suscite beaucoup de convoitise, mais l’accélération portugaise bouleverse la donne : désormais, c’est une course contre-la-montre qui se joue pour arracher la signature du prodige, qui aurait donc choisi sa nouvelle destination. Une réponse indirecte à l’intérêt des Kita.

Pourquoi le FC Porto fait de Pietuszewski sa priorité

Les Dragões veulent se reconstruire sur les ailes, entre pépins physiques et renouvellement tactique. Dans cette stratégie, Oskar Pietuszewski coche toutes les cases : explosif, créatif et déjà décisif, il a dynamité la saison du Jagiellonia avec 31 matches, 3 buts et 1 passe, s’imposant rapidement comme un cadre malgré son jeune âge.

La gestion du dossier se veut ambitieuse mais rationnelle au Portugal. Selon A Bola, si un montant autour de 11 millions d’euros circule, la direction, menée par André Villas-Boas, temporise, refusant les surenchères excessives. Toutefois, l’impact du Polonais et ses 6 sélections U21 (4 buts) convainquent Porto d’éclipser d’autres profils alternatifs comme Karamoh ou Ángel Alarcón.

Une cote qui s’envole : concurrence XXL sur le prodige polonais

La piste Pietuszewski ne passionne pas que la France et le Portugal. En Bundesliga, plusieurs clubs se positionnent, tandis qu’en Espagne, le Barça a déjà manifesté un intérêt appuyé, à lire dans l’ambition catalane sur le dossier. La chaleur du marché hivernal va donc sans doute compromettre les espoirs nantais face à une montée des enchères continue.

Pour rappel, Pietuszewski n’a manqué aucun match cette saison et enchaîne les records de précocité. Des arguments qui pourraient pousser Porto à finaliser très vite, afin de ne pas relâcher une cible à la progression météorique.

Nantes doit déjà tourner la page

Certains consultants plaident pour un maintien du joueur en Pologne afin qu’il consolide ses acquis, à l’image d’autres espoirs polonais révélés récemment. Mais la tentation d’une grande aventure européenne s’impose, et les prochains jours du mercato seront décisifs pour l’avenir d’Oskar Pietuszewski.

Au FC Nantes, même si la piste semblait ambitieuse, il faudra sans doute redéfinir les priorités. Tant la trajectoire du jeune Polonais semble s’inscrire désormais loin de la Beaujoire… et plus que jamais vers Porto.