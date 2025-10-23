En quête de renforts offensifs pour le mercato hivernal, le FC Nantes explore de nouvelles pistes à l’Est : deux jeunes talents polonais, Oskar Pietuszewski (17 ans) et Tomasz Pieńko (21 ans).

Le FC Nantes prépare déjà son mercato d’hiver avec une idée claire : renforcer un effectif en difficulté et apporter du sang neuf à l’attaque. Selon Fil Sport, à prendre avec des pincettes, la Maison Jaune a envoyé des émissaires en Pologne ces dernières semaines pour superviser deux jeunes joueurs prometteurs : Oskar Pietuszewski (Raków Czestochowa) et Tomasz Pieńko (Zagłębie Lubin).

Âgé de 17 ans, Oskar Pietuszewski s’impose progressivement comme l’un des milieux offensifs les plus prometteurs de Jagiellonia. Capable d’évoluer aussi bien en relayeur qu’en ailier gauche, le jeune Polonais séduit par sa vision du jeu et sa capacité à casser les lignes. Son profil polyvalent plairait particulièrement à Luis Castro, qui cherche un joueur capable de dynamiser le cœur du jeu nantais.

Un package à 10 M€ au Mercato ?

De son côté, Tomasz Pieńko, 21 ans, attire aussi les regards. Milieu offensif vif, percutant et doté d’une belle technique, il est déjà considéré comme l’un des plus beaux espoirs du football polonais. Ses récentes performances avec Rakow ont fait grimper sa cote, et plusieurs clubs européens – dont le FC Nantes – suivent de près sa progression.

Les dirigeants du FC Nantes, conscients de la nécessité de renouveler l’effectif, voient en ces deux talents une opportunité d’avenir à coût raisonnable. Sous contrat jusqu’en 2027, les deux joueurs ne seraient pas inaccessibles financièrement, même si la concurrence de clubs allemands pourrait faire grimper les enchères : sur Transfermarkt, la cote du premier est estimée à 8 millions d’euros et de 2,5 M€ pour le second.