Luis Castro, fragilisé par les mauvais résultats du FC Nantes, tente de défendre son projet en réclamant un ingrédient que Jürgen Klopp et Pep Guardiola ont eu avant lui…

C’est une période compliquée pour le FC Nantes. Avec une nouvelle défaite à domicile face au LOSC (0-2), le club des Kita s’enlise dans une spirale négative. Cinq matchs sans victoire, une 15e place au classement, et un jeu qui peine à séduire : la situation devient préoccupante. Si la pression monte sur Luis Castro, le coach portugais garde le cap.

« J’aime que l’équipe domine, a-r-il expliqué en conférence de presse. Ne pas avoir peur du ballon, savoir le garder, bien le traiter. Et quand nous ne l’avons pas, chercher à le récupérer le plus vite possible. Car j’aime le ballon. Quand les enfants ont trois, quatre, cinq ans, leur première passion, c’est le ballon. Personne ne commence à jouer au football parce qu’il aime courir ou défendre. »

Comme Klöpp et Guardiola, Castro veut du temps

Une déclaration qui résume parfaitement son idée du jeu : la possession, la maîtrise, la créativité. Une approche inspirée de deux entraîneurs qu’il admire ouvertement : Jürgen Klopp et Pep Guardiola. « Je connais une personne dans le foot français que je ne connaissais pas avant. Cette personne m’a dit qu’il y avait besoin de deux choses pour réussir un projet. Il faut soit du temps, soit de l’argent, s’est justifié Castro, conscient des limites financières du FC Nantes. A Manchester City, Pep Guardiola avait les deux. Jürgen Klopp aussi en arrivant à Liverpool. Je connais le classement en ce moment. On va continuer à travailler. Je vais toujours donner mon maximum. Il y a deux ans, tout le monde disait que Dunkerque allait descendre à la trêve, qu’il n’y avait que 2% de chances de rester en Ligue 2. Finalement, on s’est maintenus. »

Mais en Loire-Atlantique, le temps n’est pas forcément un luxe. Si Klopp et Guardiola ont eu le soutien total de leurs dirigeants, Castro, lui, doit composer avec la pression immédiate des résultats et l’impatience de la famille Kita. Au FC Nantes, la stabilité sur le banc n’est pas une tradition, et la situation actuelle ne plaide pas pour la patience. Le prochain match face au Paris FC (vendredi, 20h45) pourrait donc être décisif.