Vente du FC Nantes : le mensonge de trop pour Kita ? Le Collectif Nantais balance tout !

Le feuilleton de la vente du FC Nantes connaît un nouveau rebondissement retentissant. Alors que Waldemar Kita nie toute offre concrète, un membre influent du Collectif Nantais vient de confirmer l’existence d’une proposition ferme à hauteur de 80 millions d’euros.

Le serpent de mer de la vente (ratée) du FC Nantes resurgit. Invité de l’émission Sans Contrôle, Antoine Josse, figure du Collectif Nantais, a levé le voile sur un secret que Waldemar Kita aurait préféré garder enfoui : une offre de 80 M€ refusée en 2023.

« Je peux confirmer l’existence de cette offre et je m’attendais un petit peu à la réaction du propriétaire actuel de ne pas confirmer ce genre de choses », a-t-il confié, non sans une pointe d’ironie. L’offre, selon lui, a été pensée pour respecter l’institution nantaise : « On a vraiment fait le maximum pour que ce projet ne vienne pas déstabiliser le club. Notre idée était de prendre soin de l’institution. »

« Visiblement, Kita en attendait plus »

En d’autres termes, tout a été fait dans les règles, mais Kita a refusé de jouer le jeu. Josse poursuit : « Cette offre a été transmise respectueusement, visiblement il en attendait plus mais il n’y a jamais eu d’assiette cassée. Surpris par son refus ? Difficile d’avoir un retour là-dessus mais on a fait une offre sincère. Tous les travaux menés autour du projet nous ont menés à estimer que la valeur du club tournait autour de 80 millions d’euros. »

Une déclaration qui tombe comme une bombe à la Jonelière. Car malgré les difficultés sportives, le président Kita s’enfonce dans le silence et le déni, laissant planer le doute sur ses véritables intentions à la tête du FC Nantes. Jusqu’à quand ?