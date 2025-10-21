Si Daniel Riolo loue la manière dont Luis Castro entend redorer le blason du FC Nantes par le jeu, les Canaris risquent d’y laisser des plumes.

Le FC Nantes va mal. Battus dimanche à La Beaujoire par une équipe du LOSC plus solide (0-2), les Canaris pointent à une inquiétante 15e place de Ligue 1 avec 6 petits pointe au compteur et semblent partis pour une nouvelle saison galère.

Le FC Nantes déjà condamné à la L2 ?

Pour Maxime Chanot, le FC Nantes est même déjà condamné à la Ligue 2. « Nantes a tous les symptômes d’une équipe qui va descendre, ou du moins qui sera barragiste. Leur meilleur joueur, c’est leur gardien, et ils ne marquent pas », a analysé le consultant de RMC Sport, fataliste au sujet de l’avenir des Canaris en fin de saison.

« Je veux pas qu’il renie ses principes »

Daniel Riolo ne verse pas dans le même catastrophisme et loue même la qualité de jeu prônée par Luis Castro par séquences au FC Nantes : « S’il a ces principes-là, je ne je veux pas qu’il les renie et qu’il essaye de le faire ! J’aime que les entraîneurs parlent comme ça. De toute façon, on n’a plus de bétonneurs dans notre championnat, on n’a que des coaches qui veulent jouer. » Vendredi, le FCN sera servi avec un déplacement périlleux sur la pelouse du Paris FC en ouverture de la 9e journée (20h45).