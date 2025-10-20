FC Nantes : les cancres de la Ligue 1 au bord de l’implosion

Rien ne va plus chez un concurrent direct des Canaris pour le maintien en L1, le FC Metz…

Le FC Nantes broie du noir après sa défaite d’hier soir à domicile contre le LOSC (0-2), mais il y a encore plus mal loti en L1 : le FC Metz. Etrillé à Toulouse (0-4), le promu lorrain est lanterne rouge avec seulement 2 points à son compteur, ce qui fait d’elle la pire équipe du Top 5 européen.

Et la défaite au Stadium, marquée par l’expulsion de Sadibou Sané, auteur d’un geste très dangereux, les deux pieds décollés par derrière sur Cristian Casseres, a provoqué la colère du président Bernard Serin.

Le président du FC Metz a rué dans les brancards

Le coach messin a fait part de la colère du président Bernard Serin, apparu «contrarié» dans les tribunes du Stadium. «Il n’aime pas le spectacle qu’il voit et il a parlé aux joueurs dans le vestiaire. On ne peut pas donner ça comme spectacle au FC Metz. Il faut vite se remettre la tête à l’endroit», a expliqué Stéphane Le Mignan, très contesté par les supporters. « Cela devient lourd» a quant à lui glissé le latéral Fodé Ballo-Touré au micro d’Ici Lorraine. Avant un déplacement périlleux à Lille lors de la prochaine journée, l’ambiance se tend sérieusement en Lorraine…