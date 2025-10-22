Présent en conférence de presse à deux jours d’affronter le Paris FC, en ouverture de la 9e journée de Ligue 1 (20h45), Luis Castro a fait un point sur l’infirmerie du FC Nantes.

L’infirmerie du FC Nantes ne désemplit pas. À deux jours d’un périlleux déplacement à Paris, Luis Castro a annoncé ce mercredi en conférence de presse que les absents seraient toujours les mêmes que dimanche face au LOSC à La Beaujoire (0-2).

« Toujours les mêmes »

« Toujours les mêmes, Francis Coquelin, Johann Lepenant et Mickayl Lahdo, a soufflé l’entraîneur du FC Nantes un brin dépité par les événements contraires. Le Paris FC, c’est une équipe que j’ai déjà connue l’année dernière. Ils avaient déjà des joueurs de Ligue 1, ils en ont acheté pas mal. Ils ont beaucoup grandi. C’est à nous de faire le travail contre eux. »

« Dans notre tête, on veut gagner »

Kelvin Amian avait affiché une mine plus confiante peu avant lui devant les médias. « Je ne ressens pas d’inquiétude, rien de tout ça, a glissé le capitaine du FC Nantes face à l’assistance. Si on baissait la tête, oui, ça pourrait mais ce n’est pas le cas. Il y a des matchs qu’on peut gagner, de grosses équipes qu’on affronte. Dans notre tête, on veut gagner. On a essayé de retenir le positif après Lille, voir ce qu’on peut améliorer. Des détails individuels où il faut être encore plus intransigeant. »