FC Nantes Mercato : un dossier en attaque à 3,5 M€ déjà chaud pour janvier !

Prêté par le FC Nantes au New England Revolution depuis janvier dernier, Ignatius Ganago (26 ans) vit une seconde jeunesse en MLS. Son aventure américaine devrait se poursuivre au-delà de cet hiver.

À 26 ans, Ignatius Ganago vit une seconde jeunesse en MLS. L’attaquant du FC Nantes semble enfin avoir trouvé un cadre à sa mesure. Avec 3 buts et 4 passes décisives en 20 matchs de championnat, Ganago a séduit ses dirigeants et les supporters de New England. Surtout, il a retrouvé le plaisir de jouer.

« Oui, je veux rester. J’aime le championnat, j’aime le club, tout le monde est vraiment sympa ici, les entraîneurs, le staff. Je me sens comme chez moi », a confié l’attaquant appartenant au FC Nantes avec un grand sourire ce week-end.

Ganago partant pour 3,5 M € cet hiver ?

De quoi donner des idées au club américain, qui dispose d’une option d’achat fixée à 3,5 millions d’euros négociée avec le FC Nantes. Une somme abordable pour les Revolution, qui songent sérieusement à la lever dès le mois de janvier.

Le journaliste Sébastien Vidal confirme d’ailleurs la tendance : « L’avenir d’Ignatius Ganago se précise. Prêté par le FC Nantes, l’attaquant s’épanouit en MLS et affiche clairement son envie de rester aux États-Unis. Son option d’achat pourrait devenir un dossier chaud cet hiver. » Pour les Canaris, la page Ganago semble donc sur le point de se tourner.