Mercato : le FC Barcelone a flashé sur une pépite… convoitée par les Kita au FC Nantes !

Le FC Barcelone aurait flashé sur un jeune joueur de 17 ans très en vue en Pologne. Une pépite qui serait également sur les tablettes du FC Nantes.

Alors que le FC Barcelone scrute le marché européen à la recherche de nouvelles pépites offensives, un nom commence à circuler avec insistance au sein de la direction catalane : Oskar Pietuszewski, l’ailier polonais de 17 ans devenu l’une des révélations du Jagiellonia, selon le média polonais Sportowe Fakty. Problème pour les Blaugrana : ils ne sont pas seuls. Le FC Nantes, sous l’impulsion de la famille Kita, se serait déjà positionné sur le dossier comme évoqué sur notre site le 23 octobre dernier, faisant de ce jeune talent l’un des enjeux inattendus du prochain mercato.

Un diamant brut repéré par le Barça

Depuis plusieurs mois, les scouts barcelonais sillonnent l’Europe centrale à la recherche de profils capables d’enrichir la Masia. Et selon plusieurs sources locales, Pietuszewski a rapidement tapé dans l’œil du Barça : puissance, vitesse, percussion, capacité à déborder… À seulement 17 ans, l’ailier gauche est déjà titulaire en Ekstraklasa et brille par une maturité surprenante.

Les observateurs catalans ont notamment assisté à plusieurs rencontres européennes de son club, convaincus que le joueur dispose du potentiel nécessaire pour intégrer, à terme, le groupe professionnel. Le Barça estime toutefois qu’un passage par l’équipe réserve serait indispensable pour l’accompagner dans sa progression.

Nantes serait déjà dans la course

S’il séduit en Catalogne, Pietuszewski ferait également l’objet d’un intérêt croissant du FC Nantes, qui prépare activement son mercato hivernal. Les dirigeants nantais, soucieux de se renforcer sans exploser leur budget, multiplient les pistes à l’Est — un marché historiquement fertile en talents sous-évalués.

La Maison Jaune aurait quand même envoyé des émissaires en Pologne, non seulement pour observer Pietuszewski, mais aussi son compatriote Tomasz Pieńko, milieu offensif de 21 ans. L’idée serait de constituer un package à un coût raisonnable, un duo de joueurs capables d’amener créativité et intensité à une équipe en manque d’impact. Mais difficile d’imaginer que le dossier aille au bout, étant donné que Pietuszewski est valorisé à 12 millions d’euros par Transfermarkt.

Un été décisif en perspective

Âgé de 17 ans, le joueur devrait rester dans son club actuel jusqu’à la fin de la saison. Mais tout indique que l’été prochain sera celui du grand saut. Barcelone, mais aussi des clubs anglais et allemands suivent de près son évolution, et la cote du joueur ne cesse de grimper. Le FC Nantes a l’air tout de même de partir de beaucoup plus loin.

Pour le Barça, Pietuszewski représente une opportunité stratégique. Pour le FC Nantes, c’est potentiellement le gros coup de l’ère Kita, qui doit d’ailleurs faire face aux réactions acides des supporters nantais après le limogeage de Luis Castro. Pas sûr que Pietuszewski accepte de venir dans un bourbier pareil…