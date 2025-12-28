À LA UNE DU 28 DéC 2025
[11:00]ASSE Mercato : l’enveloppe de Kilmer Sports pour renforcer l’équipe cet hiver fait débat
[10:30]Real Madrid : un ancien cadre vole au secours de Xabi Alonso
[10:00]OGC Nice, ASSE : Julien Sablé très affecté par le décès de Jean-Louis Gasset
[09:30]RC Lens, LOSC Mercato : les Sang et Or et les Dogues à la lutte pour un colosse nigérian
[09:00]FC Nantes Mercato : Meupiyou en plein cauchemar au Portugal !
[08:30]FC Barcelone Mercato : Deco fonce sur un défenseur argentin, la tendance se confirme pour Rashford
[08:00]PSG Mercato : un ancien parisien va rejoindre Lionel Messi à l’Inter Miami
[07:30]Real Madrid : Cristiano Ronaldo n’en peut plus des questions sur la mère de son fils aîné
[07:00]PSG : Ibrahim Mbaye flambe à la CAN, tout le Sénégal est déjà à ses pieds !
[06:00]LOSC, Girondins, ASSE : Debuchy kiffait Gasset
FC Nantes Mercato : Meupiyou en plein cauchemar au Portugal !

Par Laurent Hess - 28 Déc 2025, 09:00
Ancien grand espoir du FC Nantes, Bastien Meupiyou a vécu une soirée cauchemardesque hier avec son club d’Alverca, au Portugal.

On ne peut pas dire que la carrière de Bastien Meupiyou (19 ans) épouse une bonne trajectoire depuis son départ du FC Nantes. Parti à Wolverhampton, le défenseur central, transféré en août 2024 aux Wolves pour 5 M€, a passé son temps avec la réserve du club de Premier League la saison passée, avant de rejoindre Alverca cet été, Wolverhampton disposant d’une clause pour le faire revenir.

Deux buts contre son camp pour Meupiyou

Et depuis son arrivée au Portugal, l’ancien espoir du FC Nantes n’est pas vraiment à la noce. Hier soir, il a même vécu une soirée cauchemardesque à Estoril, lors de la 16e journée de Liga Portugal. En effet, Meupiyou a inscrit deux buts contre son camp et son équipe a été lourdement battue (1-4). À la 36e minute, Meupiyou a pris à contre-pied son gardien en voulant repousser un centre, avant de dévier dans son propre but le centre à ras de terre de Pedro Amaral (60e). Une soirée à oublier pour l’international U18, qui est sorti avant le dernier quart d’heure…

