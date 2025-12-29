Capitaine et homme fort de Watford, Imran Louza serait courtisé par un club de Ligue 1 aux dents longues qui vise le maintien cette saison… comme le FC Nantes.

La pression monte sur la capitale. Quinzième après seize journées, le Paris FC peine à convaincre pour son retour parmi l’élite. Les failles du milieu de terrain, souvent pointées du doigt, ont poussé les décideurs parisiens à faire du renfort axial une priorité majeure cet hiver. Avec un budget préservé malgré les 50 millions déjà dépensés lors du dernier mercato, la cellule de recrutement vise d’ailleurs quatre à cinq joueurs, selon L’Équipe, espérant ainsi remettre l’équipe sur de bons rails et sauver une saison qui s’annonce déjà délicate.

Imran Louza, révélation et leader à Watford

À 26 ans, Imran Louza réalise la meilleure saison de sa carrière. Titulaire indiscutable et capitaine de Watford, il brille dans le Championship anglais avec 6 buts et 6 passes décisives en 20 matchs, contribuant à plus d’un tiers des réalisations de son équipe. Mi-centre, mi-créateur, l’ancien Nantais incarne tout ce qui plaît aux techniciens modernes : justesse technique, volume de jeu, vision, et un sens du timing rarement vu ces dernières années à Watford. La trajectoire du Marocain, déjà reconnu pour son rayonnement outre-Manche, en fait un leader sollicité autant qu’inspirant.

Un transfert ambitieux, des obstacles de taille

Côté coulisses, le dossier est à la fois tentant et redoutable pour le Paris FC. Sous contrat jusqu’en 2028 avec les Hornets, Louza n’est pas un élément dont Watford souhaite se séparer, surtout alors que le club vise la montée en Premier League. Les Anglais se montrent inflexibles : il faudrait débourser entre 15 et 20 millions d’euros pour espérer un départ, un montant conséquent pour le Paris FC malgré ses moyens renforcés. De quoi laisser planer le doute sur la faisabilité, tant sur le plan financier que sur la volonté de Watford de céder son capitaine en pleine saison.

Ce que Louza apporterait au Paris FC

Milieu axial créatif, Louza possède la capacité rare d’apporter liant et équilibre à une équipe en manque de souffle au cœur du jeu. Formé au FC Nantes et déjà rompu à la Ligue 1 (72 matchs au compteur), il peut évoluer à quasiment tous les postes du milieu, un argument fort pour le staff parisien. Sa polyvalence, alliée à son expérience internationale avec le Maroc (14 sélections), pourrait changer le visage du Paris FC dès janvier. Ceux qui souhaitent mieux cerner le parcours du joueur pourront consulter un portrait inédit revenu sur sa jeunesse à Nantes.

Dossier sensible, attentes élevées, négociations à venir : la piste Louza incarne la nouvelle stratégie offensive du Paris FC pour sauver sa saison. Mais la route s’annonce sinueuse et la compétition acharnée. Affaire à suivre avec attention pour les supporters franciliens… et les amateurs de mercato ! Pour ne rien manquer des prochains épisodes autour du joueur, la page dédiée à toute l’actualité d’Imran Louza reste l’une des références à surveiller ces prochaines semaines.