OGC Nice Mercato : Puel pour remplacer Haise, un bon choix pour le Gym ?

C’est officiel : Claude Puel va remplacer Franck Haise sur le banc de l’OGC Nice. Bon choix ou pas ? C’est notre débat…

« J’ai de gros doutes »

« L’OGC Nice avait besoin de changement après sa première partie de saison et je pense que Franck Haise devait quitter le Gym, c’était préférable de tourner la page, de repartir sur autre chose. Mais le choix de se tourner vers Claude Puel pour succéder à l’ancien lensois me laisse perplexe. En tant que correspondant à Saint-Etienne, j’ai pu voir Puel à l’oeuvre lors de sa dernière expérience à l’ASSE et il ne m’avait pas convaincu du tout. J’avais trouvé l’ancien milieu de terrain dépassé. Son management n’avait pas fait l’unanimité, si ce n’est contre lui, et les Verts l’avaient payé cher. Sauvés par le Covid en 2020 alors qu’ils étaient en chute libre (malgré une qualification pour la finale de Coupe de France), ils avaient rejoint la Ligue 2 un an plus tard. Puel n’était plus là, remplacé par Pascal Dupraz, mais il avait posé les bases de cette chute.

Certes, les dirigeants ne l’avaient pas aidé, en transférant Wesley Fofana à Leicester et en lui octroyant de très faibles moyens, mais plusieurs de ses choix s’étaient révélés catastrophiques. Comme celui de miser sur Adil Aouchiche, ou de se passer des services de Robert Beric, sans parler du cas Stéphane Ruffier. Une « cata ». Bernard Caiazzo et Roland Romeyer s’étaient mordus les doigts d’être allés le chercher pour remplacer Ghislain Printant suite au départ du regretté Jean-Louis Gasset. Lequel avait laissé dans le Forez une bien meilleure image que lui. L’ancien monégasque va retrouver à Nice un club qu’il connait bien, avec un adjoint qu’il connait bien en la personne de Julien Sablé. Mais il n’a plus coaché depuis quatre ans et ce choix traduit à mon sens la volonté d’Inéos de changer de philosophie, et de se tourner vers une politique de jeunes pour éviter de perdre encore de l’argent. Les ambitions du Gym devraient en prendre un coup, et j’ai du mal à l’imaginer ne pas rétrograder.»

Laurent HESS

« Oui, pour une solution court-termiste »

« Claude Puel apparaît comme une option crédible pour relancer l’OGC Nice, surtout dans le contexte actuel où le club a besoin de retrouver de la stabilité et de la discipline. Amoureux du club, le natif de Castres connaît les rouages niçois et a déjà démontré sa capacité à tirer le meilleur de ses joueurs. Lors de son précédent passage sur le banc, il avait réussi à emmener l’équipe en Coupe d’Europe, prouvant qu’il pouvait structurer un groupe et obtenir des résultats même avec des ressources limitées par rapport aux grands clubs. Aujourd’hui, le contexte est différent : l’OGC Nice traverse une période de turbulences internes et sportives.

Le vestiaire a donc besoin d’un cadre solide et d’une autorité respectée pour remettre de l’ordre : Puel incarne cette légitimité grâce à son expérience du haut niveau et sa connaissance du Gym. Sa rigueur et son sens tactique pourraient permettre à Nice de se relancer rapidement et de retrouver un niveau compétitif respectable à court terme. Cependant, si sa venue pourrait constituer une solution efficace pour stabiliser l’équipe et donner un souffle immédiat au projet, certains points restent à considérer. À plus long terme, Puel peut ne pas représenter la solution idéale pour un projet d’avenir ambitieux, notamment en termes de renouvellement et de dynamisme. Néanmoins, dans l’immédiat, il combine autorité, expérience et amour du club, trois éléments qui pourraient faire la différence pour remettre l’OGC Nice sur les bons rails. »

Bastien AUBERT