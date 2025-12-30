À LA UNE DU 31 DéC 2025
[00:00]ASSE : Lucas Stassin s’expose enfin avec sa sublime soeur Manon 
[23:30]FC Nantes Mercato : Lemaréchal (RC Strasbourg) serait-il une bonne pioche cet hiver ? 
[23:00]OL Mercato : ça bouge pour Satriano (RC Lens), un autre attaquant déjà ciblé après Endrick !  
[22:26]FC Nantes : Metz, Auxerre et Le Havre accusent les Kita
[21:56]Mercato : le tarif hallucinant fixé par l’OM pour Vaz et Bakola
[21:13]RC Lens, LOSC : les frères ennemis brillent à la CAN avec le Congo
[20:56]ASSE Mercato : le successeur de Stassin est ciblé, il est brésilien !
[20:42]OM Mercato : une manne en moins pour recruter en janvier ?
[19:54]Mercato : le PSG et le FC Barcelone devancés pour le clone de Yamal
[19:33]RC Lens : un premier coup dur pour Sage avant Toulouse
FC Nantes Mercato : Lemaréchal (RC Strasbourg) serait-il une bonne pioche cet hiver ? 

Par Bastien Aubert - 30 Déc 2025, 23:30
💬 Commenter
Félix Lemaréchal (RC Strasbourg)
Après le refus de Morgan Sanson, le FC Nantes souhaite se faire prêter Félix Lemaréchal au mercato. Serait-il une bonne pioche ? Le débat est lancé au sein de notre rédaction. 

« Oui »

« Félix Lemaréchal serait une excellente pioche pour le FC Nantes cet hiver. À 22 ans, le milieu de terrain du RC Strasbourg traverse une saison frustrante en termes de temps de jeu, avec seulement une dizaine de matches disputés, mais son potentiel et ses qualités n’ont en rien disparu. Sa capacité à se projeter vers l’avant, à casser les lignes et à délivrer des passes décisives reste l’un de ses points forts, même s’il n’a pas encore eu l’occasion de l’exprimer pleinement cette saison. S’il joue peu à Strasbourg, c’est avant tout en raison de la concurrence et de la hiérarchie mise en place.

Lemaréchal est aujourd’hui relégué derrière Valentin Barco, considéré comme l’un des milieux les plus performants de Ligue 1, ce qui limite mécaniquement ses opportunités. Ce contexte ne remet pas en cause sa valeur. Au FC Nantes, où l’entrejeu manque cruellement d’impact, de créativité et de projection, Lemaréchal serait assuré d’une place de titulaire. Les Canaris ont besoin d’un milieu capable d’apporter de la puissance, de dynamiser le jeu et d’aimanter le ballon vers l’avant. Le Strasbourgeois coche toutes ces cases. Son profil box-to-box, sa capacité à se projeter dans la surface adverse et à faire jouer ses partenaires offriraient une nouvelle dimension à un secteur trop souvent en difficulté. Pour le FC Nantes, miser sur lui serait donc un pari logique et intelligent. »

Bastien AUBERT

« Il ne ferait pas de mal »

« Lemaréchal serait une bonne pioche pour le FC Nantes, je le pense aussi. Et je trouve que le Mercato nantais prend une tournure plutôt intéressante. Machado et Cabella ont rejoint les Canaris, qui avancent sur Aboukhlal. Et Lemaréchal est pisté lui aussi. C’est sérieux, ça semble cohérent.

A 22 ans, Lemaréchal a montré la saison dernière avec Strasbourg qu’il avait des qualités et savait être décisif : 5 buts, 4 passes décisives, c’est vraiment pas mal pour un milieu de terrain, encore plus à son âge. En plus, le Franco-ivoirien semble apprécier d’évoluer à la Beaujoire. C’est lui qui avait inscrit le but de la victoire strasbourgeoise sur le terrain des Canaris (1-0) en mars dernier. De bon augure, s’il venait à signer au FCN ! »

Laurent HESS

