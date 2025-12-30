FC Nantes Mercato INFO BUT! : un héros de la CAN recalé, ça avance pour une recrue en défense  

Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Le FC Nantes continue de prospecter pour se renforcer au mercato hivernal. En parallèle, un dossier savoureux a ressurgi en raison de la CAN 2025.

Cet été, le FC Nantes a refusé une proposition qui pourrait bien le hanter quelque temps : Ayoub El Kaabi. Selon nos informations, l’attaquant marocain, auteur d’une CAN éclatante et décisif avec les Lions de l’Atlas, avait été proposé au FCN, mais les dirigeants ont décliné à cause d’un salaire jugé trop élevé. Finalement, et même si Luis Castro avait donné son feu vert, les Canaris ont opté pour le vétéran Youssef El-Arabi, expérimenté en L1 et au profil plus abordable financièrement.

Le FC Nantes pas convaincu par El Kaabi ?

Depuis, El Kaabi fait parler de lui. Auteur de performances étincelantes à la CAN, le buteur de 32 ans brille au Maroc en mondovision. Début décembre, Africa Foot affirmait déjà que l’Olympiakos avait refusé une offre de 5 millions d’euros émanant du FC Nantes, preuve de son niveau actuel et de sa cote en forte progression. Aujourd’hui, l’attaquant de l’Olympiakos devrait attendre la fin de la saison pour décider d’un futur doré, probablement dans un pays exotique.

Les discussions avancent pour un stoppeur

Du côté du FC Nantes, l’actualité mercato continue de bouillonner. Le club, conscient que la bataille pour le maintien passera par une arrière-garde solide, explore activement le marché pour un défenseur central. Ahmed Kantari souhaite sécuriser un profil capable de stabiliser la défense et d’apporter de la consistance à l’équipe. Un nom en haut de la pile reste secret pour l’instant, mais selon nos sources, les discussions avancent dans le bon sens.

Bastien AUBERT