OM : un nouveau problème lié à la CAN

Par Raphaël Nouet - 31 Déc 2025, 09:18
L'entraîneur de l'OM, Roberto De Zerbi, devrait se passer de Pierre-Emerick Aubameyang dimanche face au FC Nantes.
Si Pierre-Emerick Aubameyang est déjà de retour à l’OM après l’élimination du Gabon de la CAN, il ne revient pas dans un bon état physique et mental.

Ce soir, le Gabon affronte la Côte d’Ivoire pour la dernière journée du tour de poules de la Coupe d’Afrique des Nations. Déjà éliminées après avoir perdu leurs deux premiers matches, les Panthères ont autorisé Pierre-Emerick Aubameyang à retourner à Marseille. Touché à la cuisse gauche, l’attaquant a été au cœur d’une polémique entre son club et sa fédération car un accord avait été trouvé pour qu’il soit ménagé lors du premier match, contre le Cameroun. Or, son sélectionneur l’a fait entrer dès la demi-heure. S’en est suivi une passe d’armes entre les deux camps.

Il va être préservé contre Nantes

Fin des problèmes après le retour d’Aubameyang à Marseille ? Pas vraiment… Déjà, PEA souffre toujours de sa cuisse gauche et, selon L’Equipe, Roberto De Zerbi ne prendra aucun risque avec lui. Il ne devrait donc pas jouer contre Nantes dimanche soir, l’idée étant qu’il soit opérationnel pour le trophée des champions face au PSG dans huit jours. Mais ce n’est pas tout : le quotidien sportif explique qu’Aubame est revenu très frustré de son court passage à la CAN. En cause, la faiblesse de ses partenaires. Il a été aperçu plusieurs fois en train de lever les bras au ciel, réclamant de meilleurs centres.

Frustré, touché physiquement et moralement, Pierre-Emerick Aubameyang ne traverse pas la meilleure des périodes. L’OM espère qu’il se remettra rapidement les idées à l’endroit. Et que Nayef Aguerd ne reviendra pas du Maroc avec les mêmes problèmes…

